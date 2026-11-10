Manchester United'da büyük karar anı geldi!

Manchester United'da kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliği gündemin ilk sırasına yerleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre, İngiliz ekibinde Michael Carrick'in görevine son verilmesi beklenirken yönetim olası halefler üzerinde çalışmaya başladı.
OLD TRAFFORD'DAKİ SEKİZ GOL ÇARE OLMADI
Aston Villa ile sahasında 4-4 berabere kalan Manchester United, milli araya Premier Lig'in 18. sırasında ve düşme hattında girdi.
Ligde ilk 10 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen United, bu sezon tüm kulvarlarda ise üç kez kazanabildi. Brighton karşısında Lig Kupası'na veda edilmesi de Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.
VERİLEN EK SÜREDE TABLO DEĞİŞMEDİ
Yönetim, geçen ay Bournemouth karşısında Old Trafford'da alınan 3-0'lık yenilginin ardından Carrick ve oyuncularına toparlanmaları için zaman tanımıştı.
Ancak sonraki üç karşılaşmada yalnızca Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının kazanılması, teknik heyetin geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Haberde, 45 yaşındaki çalıştırıcının görevden ayrılmasına yönelik beklentinin güçlendiği belirtildi.
POCHETTINO ÖNE ÇIKIYOR
Olası teknik direktör değişikliğinde ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'nun güçlü adaylar arasında yer alması bekleniyor.
Son olarak Newcastle United'da görev yapan Eddie Howe ile Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Julian Nagelsmann'ın da kulüp içinde destek gördüğü ifade edildi.
Carrick hakkında verilecek nihai karar için Sir Jim Ratcliffe ve kulübün çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Glazer ailesinin onayı gerekiyor.
GEÇEN SEZONKİ ÇIKIŞIN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ
Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçici olarak göreve getirilen Carrick, Manchester United'ı devraldığında takım ligde yedinci sıradaydı.
Kalan 17 haftada 39 puan toplayan İngiliz ekibi, sezonu üçüncü tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı. United, Carrick'in göreve gelişinden sezon sonuna kadar ligde en fazla puan kazanan takım olurken Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea karşısında da galibiyetler elde etti.
Bu performansın ardından mayıs ayında iki yıllık sözleşme imzalanan Carrick, yeni sezonda aynı başarıyı sürdüremedi.
YÖNETİMİN TERCİHLERİ DE TARTIŞILIYOR
The Athletic'in analizinde, yaşanan krizin teknik direktörlük makamıyla sınırlı olmadığına da dikkat çekildi. Erik ten Hag ve Ruben Amorim'in ardından Carrick döneminde de sonuçların bozulması, INEOS yönetiminin teknik adam seçimlerini yeniden gündeme taşıdı.
Kadro planlaması, özellikle sol bek ve santrfor bölgelerindeki alternatif eksikliği ile transfer bütçesinin kullanımı da sorgulanan başlıklar arasında gösterildi.
Kulüp cephesi henüz karar alınmadığını belirtse de değişikliğin, 13 gün sonra Anfield'da oynanacak Liverpool karşılaşmasından önce gerçekleşebileceği aktarıldı.
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OLD TRAFFORD'DAKİ SEKİZ GOL ÇARE OLMADI
Aston Villa ile sahasında 4-4 berabere kalan Manchester United, milli araya Premier Lig'in 18. sırasında ve düşme hattında girdi.
Ligde ilk 10 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen United, bu sezon tüm kulvarlarda ise üç kez kazanabildi. Brighton karşısında Lig Kupası'na veda edilmesi de Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.
VERİLEN EK SÜREDE TABLO DEĞİŞMEDİ
Yönetim, geçen ay Bournemouth karşısında Old Trafford'da alınan 3-0'lık yenilginin ardından Carrick ve oyuncularına toparlanmaları için zaman tanımıştı.
Ancak sonraki üç karşılaşmada yalnızca Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının kazanılması, teknik heyetin geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Haberde, 45 yaşındaki çalıştırıcının görevden ayrılmasına yönelik beklentinin güçlendiği belirtildi.
POCHETTINO ÖNE ÇIKIYOR
Olası teknik direktör değişikliğinde ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'nun güçlü adaylar arasında yer alması bekleniyor.
Son olarak Newcastle United'da görev yapan Eddie Howe ile Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Julian Nagelsmann'ın da kulüp içinde destek gördüğü ifade edildi.
Carrick hakkında verilecek nihai karar için Sir Jim Ratcliffe ve kulübün çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Glazer ailesinin onayı gerekiyor.
GEÇEN SEZONKİ ÇIKIŞIN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ
Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçici olarak göreve getirilen Carrick, Manchester United'ı devraldığında takım ligde yedinci sıradaydı.
Kalan 17 haftada 39 puan toplayan İngiliz ekibi, sezonu üçüncü tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı. United, Carrick'in göreve gelişinden sezon sonuna kadar ligde en fazla puan kazanan takım olurken Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea karşısında da galibiyetler elde etti.
Bu performansın ardından mayıs ayında iki yıllık sözleşme imzalanan Carrick, yeni sezonda aynı başarıyı sürdüremedi.
YÖNETİMİN TERCİHLERİ DE TARTIŞILIYOR
The Athletic'in analizinde, yaşanan krizin teknik direktörlük makamıyla sınırlı olmadığına da dikkat çekildi. Erik ten Hag ve Ruben Amorim'in ardından Carrick döneminde de sonuçların bozulması, INEOS yönetiminin teknik adam seçimlerini yeniden gündeme taşıdı.
Kadro planlaması, özellikle sol bek ve santrfor bölgelerindeki alternatif eksikliği ile transfer bütçesinin kullanımı da sorgulanan başlıklar arasında gösterildi.