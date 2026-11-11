İşte A Milli Takım'ın Belçika karnesi

A Milli Futbol Takımı, Belçika ile 13. kez karşı karşıya gelecek. İşte ay-yıldızlıların Belçika'ya karşı karnesi...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 11:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte A Milli Takım'ın Belçika karnesi
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Türkiye ile Belçika, perşembe yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.

En farklı yenilgi son maçta

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A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynadığı maçta aldı.

Deplasmanda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette en farklı skor olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 5. maç

A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

Milli takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.

1957'de Ankara'da ve 2008'de İstanbul'da oynanan maçlar 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 1997'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasını ise Belçika 3-1 kazandı.

Türkiye ve Belçika arasındaki maçlar

Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Yer Organizasyon Sonuç
02.10.2026 Liege UEFA Uluslar Ligi 0-3
03.06.2011 Brüksel Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1
07.09.2010 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-2
10.10.2009 Brüksel Dünya Kupası Elemeleri 0-2
10.09.2008 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1
24.05.2006 Genk Özel 3-3
28.04.2004 Brüksel Özel 3-2
19.06.2000 Brüksel EURO 2000 2-0
30.04.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-3
31.08.1996 Brüksel Dünya Kupası Elemeleri 1-2
26.10.1958 Brüksel Özel 1-1
08.12.1957 Ankara Özel 1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

 

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