İşte A Milli Takım'ın Belçika karnesi

Türkiye ile Belçika, perşembe yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.
En farklı yenilgi son maçta
A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynadığı maçta aldı.
Deplasmanda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette en farklı skor olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de 5. maç
A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.
Milli takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.
1957'de Ankara'da ve 2008'de İstanbul'da oynanan maçlar 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 1997'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasını ise Belçika 3-1 kazandı.
Türkiye ve Belçika arasındaki maçlar
Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
En farklı yenilgi son maçta
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A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynadığı maçta aldı.
Deplasmanda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette en farklı skor olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de 5. maç
A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.
Milli takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.
1957'de Ankara'da ve 2008'de İstanbul'da oynanan maçlar 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 1997'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasını ise Belçika 3-1 kazandı.
Türkiye ve Belçika arasındaki maçlar
Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|02.10.2026
|Liege
|UEFA Uluslar Ligi
|0-3
|03.06.2011
|Brüksel
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|07.09.2010
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3-2
|10.10.2009
|Brüksel
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|10.09.2008
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|24.05.2006
|Genk
|Özel
|3-3
|28.04.2004
|Brüksel
|Özel
|3-2
|19.06.2000
|Brüksel
|EURO 2000
|2-0
|30.04.1997
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|31.08.1996
|Brüksel
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-2
|26.10.1958
|Brüksel
|Özel
|1-1
|08.12.1957
|Ankara
|Özel
|1-1