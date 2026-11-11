CANLI | Paris Basketbol - Fenerbahçe Tarfin

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Paris Basketbol'a konuk oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 22:42 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 22:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Paris Basketbol - Fenerbahçe Tarfin
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 11. haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliğinde oynanan maç, TSİ 22.45'te başladı. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

PARİS BASKETBOL: 10

FENERBAHÇE TARFİN: 6

(1. ÇEYREK)

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