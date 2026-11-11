CANLI | Paris Basketbol - Fenerbahçe Tarfin

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 11. haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliğinde oynanan maç, TSİ 22.45'te başladı. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
PARİS BASKETBOL: 10
FENERBAHÇE TARFİN: 6
(1. ÇEYREK)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
EFSANE11 KODUYLA S SPORT PLUS ÜYELİK 1.999 TL!
CANLI SKOR:
PARİS BASKETBOL: 10
FENERBAHÇE TARFİN: 6
(1. ÇEYREK)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
EFSANE11 KODUYLA S SPORT PLUS ÜYELİK 1.999 TL!
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü