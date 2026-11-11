Galatasaray'da transfer rotası yine İtalya!

Galatasaray, devre arası transferi için rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların gündeminde Fiorentina'dan Christ Oulai ve Napoli'den Noa Lang yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 10:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer rotası yine İtalya!
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Galatasaray, son yıllarda İtalya'dan gerçekleştirdiği transferlere devre arasında da devam edebilir.

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Lesley Ugochukwu ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen Trabzonspor'un eski yıldızı Christ Oulai ile ilgileniyor.

Galatasaray, geleceği belirsiz olan ve ayrılık ihtimali bulunan Leroy Sane de Napoli forması giyen eski yıldızı Noa Lang'ı düşünüyor. Napoli'de özellikle taraftarlarla sorun yaşayan Lang da geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakıyor.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Napoli'de bu sezon 12 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

20 yaşındaki Christ Oulai ise yaz transfer döneminde Trabzonspor'daun gittiği Fiorentina'da 9 maçta 427 dakika süre buldu.  



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