Galatasaray'da transfer rotası yine İtalya!

Galatasaray, son yıllarda İtalya'dan gerçekleştirdiği transferlere devre arasında da devam edebilir.
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Lesley Ugochukwu ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen Trabzonspor'un eski yıldızı Christ Oulai ile ilgileniyor.
Galatasaray, geleceği belirsiz olan ve ayrılık ihtimali bulunan Leroy Sane de Napoli forması giyen eski yıldızı Noa Lang'ı düşünüyor. Napoli'de özellikle taraftarlarla sorun yaşayan Lang da geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakıyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Napoli'de bu sezon 12 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
20 yaşındaki Christ Oulai ise yaz transfer döneminde Trabzonspor'daun gittiği Fiorentina'da 9 maçta 427 dakika süre buldu.
TRANSFERDE ROTA YİNE İTALYA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılar, ara transfer dönemi öncesi rotasını yeniden Çizme'ye çevirdi.
Lesley Ugochukwu ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen Trabzonspor'un eski yıldızı Christ Oulai ile ilgileniyor.
Galatasaray, geleceği belirsiz olan ve ayrılık ihtimali bulunan Leroy Sane de Napoli forması giyen eski yıldızı Noa Lang'ı düşünüyor. Napoli'de özellikle taraftarlarla sorun yaşayan Lang da geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakıyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Napoli'de bu sezon 12 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
20 yaşındaki Christ Oulai ise yaz transfer döneminde Trabzonspor'daun gittiği Fiorentina'da 9 maçta 427 dakika süre buldu.