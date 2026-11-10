Van Dijk'tan sözleşme mesajı: 'Uzatmazlarsa giderim'

Liverpool'da Virgil van Dijk'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki savunmacı, kararını vermek için acele etmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Crystal Palace galibiyetinin ardından konuşan Van Dijk, tüm dikkatini sezonun kalan bölümüne verdiğini belirterek sözleşme sürecinin kendisinde baskı yaratmadığını dile getirdi.
"UZATILMAZSA BAŞKA BİR YERE GİDERİM"
Kariyerine devam etmek istediğini ifade eden tecrübeli futbolcu, şu açıklamayı yaptı:
"Oynamaya ve yaptığım işi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Bakalım sezon bize neler getirecek. Şu ana kadar harika zaman geçirdim. Bu süre uzatılırsa devam ederim. Uzatılmazsa başka bir yere giderim. Şu anda aktarabileceğim bir gelişme yok ancak bu, stres yaşadığım anlamına gelmiyor."
Liverpool kaptanı, "Kendimi iyi hissediyorum ama şu anda mesele ben değilim. Kesinlikle panik yapmıyorum." ifadelerini kullandı.
Tarafların önümüzdeki haftalar ve aylarda sözleşme konusunu görüşmesi bekleniyor.
LİGDE BİR DAKİKA BİLE KAÇIRMADI
Van Dijk, bu sezon Liverpool'un Premier Lig'deki bütün maçlarında baştan sona sahada kaldı. Savunmanın merkezindeki yerini koruyan Hollandalı oyuncu, yeni transfer Jeremy Jacquet'nin takıma uyum sağlamasına da yardımcı oldu.
Buna karşın son haftalarda küçük bir fiziksel sorun yaşadığını açıklayan deneyimli stoper, bu nedenle Hollanda Milli Takımı'nın bu haftaki kadrosundan çekildi.
Van Dijk, fiziksel durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Zihinsel olarak iyi durumdayım. Fiziksel açıdan ise son birkaç haftadır küçük bir sorunla uğraşıyorum ama sahada olabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum."
SON İMZA NİSAN 2025'TE
Liverpool ile son sözleşmesini Nisan 2025'te imzalayan Van Dijk, o dönem de sezon sonunda bitecek anlaşmasını iki yıl uzatarak geleceğine ilişkin soru işaretlerini gidermişti.
"UZATILMAZSA BAŞKA BİR YERE GİDERİM"
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Kariyerine devam etmek istediğini ifade eden tecrübeli futbolcu, şu açıklamayı yaptı:
"Oynamaya ve yaptığım işi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Bakalım sezon bize neler getirecek. Şu ana kadar harika zaman geçirdim. Bu süre uzatılırsa devam ederim. Uzatılmazsa başka bir yere giderim. Şu anda aktarabileceğim bir gelişme yok ancak bu, stres yaşadığım anlamına gelmiyor."
Liverpool kaptanı, "Kendimi iyi hissediyorum ama şu anda mesele ben değilim. Kesinlikle panik yapmıyorum." ifadelerini kullandı.
Tarafların önümüzdeki haftalar ve aylarda sözleşme konusunu görüşmesi bekleniyor.
LİGDE BİR DAKİKA BİLE KAÇIRMADI
Van Dijk, bu sezon Liverpool'un Premier Lig'deki bütün maçlarında baştan sona sahada kaldı. Savunmanın merkezindeki yerini koruyan Hollandalı oyuncu, yeni transfer Jeremy Jacquet'nin takıma uyum sağlamasına da yardımcı oldu.
Buna karşın son haftalarda küçük bir fiziksel sorun yaşadığını açıklayan deneyimli stoper, bu nedenle Hollanda Milli Takımı'nın bu haftaki kadrosundan çekildi.
Van Dijk, fiziksel durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Zihinsel olarak iyi durumdayım. Fiziksel açıdan ise son birkaç haftadır küçük bir sorunla uğraşıyorum ama sahada olabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum."
SON İMZA NİSAN 2025'TE
Liverpool ile son sözleşmesini Nisan 2025'te imzalayan Van Dijk, o dönem de sezon sonunda bitecek anlaşmasını iki yıl uzatarak geleceğine ilişkin soru işaretlerini gidermişti.
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