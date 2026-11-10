San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, Phoenix Suns karşısında yalnızca 25 dakikada 40 sayı, 11 ribaund ve dokuz blok üreterek takımını üst üste dokuzuncu galibiyetine taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yalnızca 25 dakika sahada kalan Fransız yıldız, 40 sayı, 11 ribaund ve dokuz blokla triple-double'ın eşiğinden döndü.
Beş gün önce Dallas Mavericks karşısında 52 sayı ve 24 ribaundla iki alanda da kariyer rekorunu kıran Wembanyama, performansına ilişkin şöyle konuştu:
"Olmak istediğim noktadaymışım gibi hissediyorum."
İlk çeyrekte 14 sayı üreten ve devreye 22 sayıyla giren Wembanyama; üçlükleri, şutları ve smaçlarıyla hücumda etkili olurken savunmada da rakibine pota altında rahat vermedi.
Phoenix başantrenörü Jordan Ott, maç öncesinde hazırladıkları savunma planına rağmen yıldız oyuncuyu durduramadıklarını söyledi:
"Şu anda her mesafeden sayı üretebiliyor. Savunmada her eşleşme değişiminde de topu neredeyse panyanın tepesine atıyorlar ve o smaç yapıyor. Bu başladığında moraliniz çok bozuluyor ve üstesinden gelmek zorlaşıyor. Ama bunu herkese yapıyor."
Phoenix'te 32 sayıyla takımının en skorer ismi olan Devin Booker da Wembanyama'nın yarattığı zorluğu anlattı:
"Daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Topu yönlendirebiliyor ama oyun içgüdüleri de inanılmaz seviyede. Şutu bloklamadığında bile atışı değiştirmenize neden oluyor. Bu yüzden çok zor bir eşleşme."
Fiziksel özelliklerinin yanı sıra karar verme becerisini de geliştiren 22 yaşındaki Wembanyama, her pozisyonda olağanüstü bir hareket yapmaya ihtiyaç duymadığını belirtti:
"Fiziksel olarak inanılmaz şeyleri sıradan pozisyonlar için değil, olağanüstü zor durumlar için saklamalıyım."
"Rakipler beni gerçekten karşılık veremeyeceğim bir duruma sokamıyor. Bu yüzden artık yapmam gereken tek şey kendi hatalarımla kendimi durdurmamak."
Derecesini 9-2'ye getiren Spurs'te Dylan Harper, 17 sayısının 14'ünü üçüncü çeyrekte kaydetti. De'Aaron Fox, Julian Champagnie ve Harrison Barnes da galibiyete katkı verdi.
San Antonio başantrenörü Mitch Johnson, Wembanyama'nın oyunu zorlamadan etkili olduğunu vurguladı:
"Çok olumlu şeyler oluyor. Bence oyunun doğal akışında gelişmesine izin veriyor. Önüne çıkan fırsatları değerlendirebileceği pozisyonlara girmekte çok iyi iş çıkarıyor. Takım arkadaşları da doğru anlarda onu kullanmayı başarıyor."
Beş gün önce Dallas Mavericks karşısında 52 sayı ve 24 ribaundla iki alanda da kariyer rekorunu kıran Wembanyama, performansına ilişkin şöyle konuştu:
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"Olmak istediğim noktadaymışım gibi hissediyorum."
İlk çeyrekte 14 sayı üreten ve devreye 22 sayıyla giren Wembanyama; üçlükleri, şutları ve smaçlarıyla hücumda etkili olurken savunmada da rakibine pota altında rahat vermedi.
Phoenix başantrenörü Jordan Ott, maç öncesinde hazırladıkları savunma planına rağmen yıldız oyuncuyu durduramadıklarını söyledi:
"Şu anda her mesafeden sayı üretebiliyor. Savunmada her eşleşme değişiminde de topu neredeyse panyanın tepesine atıyorlar ve o smaç yapıyor. Bu başladığında moraliniz çok bozuluyor ve üstesinden gelmek zorlaşıyor. Ama bunu herkese yapıyor."
Phoenix'te 32 sayıyla takımının en skorer ismi olan Devin Booker da Wembanyama'nın yarattığı zorluğu anlattı:
"Daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Topu yönlendirebiliyor ama oyun içgüdüleri de inanılmaz seviyede. Şutu bloklamadığında bile atışı değiştirmenize neden oluyor. Bu yüzden çok zor bir eşleşme."
Fiziksel özelliklerinin yanı sıra karar verme becerisini de geliştiren 22 yaşındaki Wembanyama, her pozisyonda olağanüstü bir hareket yapmaya ihtiyaç duymadığını belirtti:
"Fiziksel olarak inanılmaz şeyleri sıradan pozisyonlar için değil, olağanüstü zor durumlar için saklamalıyım."
"Rakipler beni gerçekten karşılık veremeyeceğim bir duruma sokamıyor. Bu yüzden artık yapmam gereken tek şey kendi hatalarımla kendimi durdurmamak."
Derecesini 9-2'ye getiren Spurs'te Dylan Harper, 17 sayısının 14'ünü üçüncü çeyrekte kaydetti. De'Aaron Fox, Julian Champagnie ve Harrison Barnes da galibiyete katkı verdi.
San Antonio başantrenörü Mitch Johnson, Wembanyama'nın oyunu zorlamadan etkili olduğunu vurguladı:
"Çok olumlu şeyler oluyor. Bence oyunun doğal akışında gelişmesine izin veriyor. Önüne çıkan fırsatları değerlendirebileceği pozisyonlara girmekte çok iyi iş çıkarıyor. Takım arkadaşları da doğru anlarda onu kullanmayı başarıyor."