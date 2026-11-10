2028 NBA All-Star için Miami hazırlığı

NBA'in, 2028 All-Star organizasyonunun Miami'de düzenlenmesi için planlarını son aşamaya getirdiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
2028 NBA All-Star için Miami hazırlığı
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ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre NBA, 2028 All-Star hafta sonuna Miami'nin ev sahipliği yapması için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Associated Press'ten Tim Reynolds'a konuşan bir kaynak, resmi açıklamanın 30 Kasım'da yapılmasının beklendiğini belirtti.

Miami, All-Star organizasyonuna son olarak 1990 yılında ev sahipliği yapmıştı.

Bu sezonki All-Star etkinlikleri ise 19-21 Şubat tarihlerinde Phoenix'te düzenlenecek.

Geçen sezon Kaliforniya'nın Inglewood kentindeki Intuit Dome'da gerçekleştirilen organizasyonda Miami Heat oyuncusu Keshad Johnson Smaç Yarışması'nı, Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard ise Üç Sayı Yarışması'nı kazanmıştı.

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards da ertesi gün oynanan All-Star maçının MVP'si seçilmişti.

Heat, iç saha karşılaşmalarını Miami şehir merkezindeki, basketbol maçlarında 19 bin 600 seyirci kapasitesine sahip Kaseya Center'da oynuyor.



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