Galatasaray Divan Kurulu'nda zemin için açıklama

Galatasaray Kulübü'nde Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'nde olduğu için Divan Kurulu toplantısında yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ZEMİN İÇİN AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Mehmet Cibara, son dönemde tartışma yaratan zeminle ilgili açıklamalarda bulundu.
MEHMET CİBARA'NIN SÖZLERİ
- Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara: "Bu saha 1 sene evvel Avrupa'da örnek gösterildi. Ondan evvel Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur olmuştu. UEFA delegesi 'herhalde bu maçı oynatamayacağız' dedi, 10 dakika sonra yüzde 10'lardan yüzde 65'e çıktı sahanın kuruluğu, inanamadı adam. 2021 senesindeki ikinci operasyonda kumlama, hibritleme, delikler, ultraviyole, ilaçlama haricinde zeminin altında çok büyük 3 tane sistem var. Bir tanesi ısıtma, bir tanesi vakum, bir tanesi de drenaj ve havalandırma. Bunun için normalde 100-200 ml olan vakumu, 600'e çıkarmışlar o gün. Hem çalıştığımız grup hem bizle çalışan değerli mühendis arkadaş, sabah 4'te bile nem oranını ölçüp çiğ başlamadan sulama yapıyorlar, çok özverililer. Yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış, yanlış aktarmış olabiliriz. Ben burada direkt bir suçlu göremedim."
Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara: "SIS Pitches firması bu konuda en iyilerden. Çok özverililer. 700 bin Euro'dan bahsediyorlar, söz konusu değil. Yaptıkları şeyi de yazın yapacaklarını bilabedel yapıyorlar. Bu demek değildir ki kusurları olduğu için yapıyorlar. Burada hepimizin kusuru var."
Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara: "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü.
Bunlar tahmin ediyorum 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En çok korktuğumuz şey kar, zemin üzerinde birikecek bir şey kalmasın. 17 Aralık'ta devre bittikten sonra 13-14-15 Ocak'ta Türkiye Kupası maçı var, burada mı, deplasmanda mı bilmiyoruz daha.
İtalya'dan hazır getirip sereceğimiz bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yaza kadar... Yazın başka bir şey yapacağız. Çünkü inanın Kopenhag'da, Parken'de senede 6 kere yapıyorlar bu olayı. Amsterdam'da 2 kere yapıyorlar. Bayern Münih'te hibrit oranı yüzde 15, bizde yüzde 8, belki yüzde 10'a çıkacağız kış şartlarından dolayı. Daha fazlasını yapmak istemiyoruz. Oyuncuların rahatsız olmasını istemiyoruz."
DİVAN KURULU'NDA YAŞANANLAR
CEVAD PREKAZI ANILDI
Kasım ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda Cevad Prekazi anıldı.
Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi sporcu, sözünün eri, inatçıydı. Daha evvel gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti Prekazi. Her zaman hatırlayacağız, anacağız. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin."
"CEVAD'I UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Mustafa Denizli: "Galatasaray'a adım atalı 43 yıl olmuş. 9 yıl bu şerefli camiada görev yaptım. Çok mutlu günler yaşadık hep beraber. Hüzünlü günlerimiz de oldu. Mutluluğumuz çok daha fazla oldu. 18 yıl bir camiada görev yaptım, bütün gençliğim Altay camiasında geçti. Gençlik ve olgunluk dönemim bu camiada geçti. Camianın bana kattıkları, bana duyduğu güven, Sayın Alp Başkanımızın bir proje olarak beni transfer ettirmesi ayrı bir mutluluktu.
Galatasaray'a futbolcu olarak gelip, teknik heyette görev yapacağımı görüp bana güvendiler. Bu güveni boşa çıkartmadım. Camianın başarılarında pay sahibi olmaya çalıştım. Olduysam bu hayattaki en büyük mutluluklardandır.
Cevad Prekazi'nin transferini Sayın Başkan, beni aradı böyle böyle bir tavsiye var, Cevad geldi dedi, bir maç var oynayacak, takip et dedi. Takip ettik, Cevad'ın transferine karar verdik. Cevad çok renkli bir kişilikti. Çok sık olmasa da 4-5 ayda bir görüşürdük.
Birkaç yıl evvel Belgrad'dan aradığında rahatsız olduğunu söyledi. Çok üzüldüm. Çünkü Cevad ile çok özel anılarım oldu. Çok renkli, çok sevimli ve hatta tüm gençlerin ve çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı büyük başarılarda gerçekten büyük pay sahibi olan bir sporcuydu. Bazen kızdığım olurdu ona, bazen koltuğumun altına aldığım olurdu.
Yeni Zelanda'ya ağabeyimin yanına gidiyorum, orada da tedavi olacağım dedi. Son konuşmamız o olmuştu. Camialara hizmet eden sporcuların, hele hele böyle ulusal ve uluslararası alanlarda başarıların pay sahibini unutmak mümkün değil.
Gerçekten çok üzüldüğümü paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için minnettarım. Ben antrenörlüğe başladığım zaman takımın aşağı yukarısı takım arkadaşımdı. Cevad ile 6-7 yaş vardı aramda. Cevad ile çalıştığım için benim bir şansım olarak değerlendiriyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin, camianın başı sağ olsun."
Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray Spor Kulübü'nün sadece futbol takımına indirgenmesi, çok büyük zarar vermektedir, büyük eksikliktir."
Eşref Hamamcıoğlu: "%62 ile borçlanıyor kulüp. %62 ile borçlanan hiçbir kulüp yaşayamaz. Başkan onu kendi şirketinde yapabilir ama biz ona o yetkiyi vermiyoruz! Başkan dahil 'Benden sonra tufan' diye düşünemez!"
Eşref Hamamcıoğlu: "Sayın Başkan, 'Transferleri son ana bırakarak 50 milyon Euro kar ettik' dedi. Bunu nasıl ayak üstü uydurdu, ne yaptı, anlamanın imkanı yok!"
Eşref Hamamcıoğlu: "Camiamıza hasmane tutumuyla meşhur olan, bundan prim yapan bir TFF başkanı var.
Başkan, 'ilişkilerimizi askıya aldık' dedi. Sonra gidilip forma hediye edildi. Bu bir siyaset midir, siyasettir.
Ama bu Dursun Özbek'in kişisel duruşu mudur, Galatasaray'ın kurumsal duruşu mudur, karar vermek lazım.
Eğer kurumsal duruşuysa ben buna karşıyım. Kişisel duruşuysa, başkanın tercihidir, bunun hesabını da genel kurulda verir.
Ama bunlar Galatasaray'ın 100 yılı geçmiş itibarına, tarihsel değerlerine çok ciddi zarar vermektedir."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Konuşmama bir beste, şarkı ile başlayayım dedim. Hepiniz bilirsiniz 'Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor'; Galatasaray'da da yine bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor, durduramazsınız ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez."
Turcan Bolayır: "Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor. Galatasaray'da da bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor... Durduramazsınız... Ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez."
Turcan Bolayır: "Prekazi için bir iki kelime söyleyeceğim; onun ayarında şut atan, frikikten gol atan yok. Galatasaray'ı çok kurtarmış bir oyuncudur. Hepsi sağlam, aslan gibi insanlardır. Toprağı bol olsun."
Turcan Bolayır: "Sahamız bozulmuş... Ben aynı zamanda coğrafya hocasıyım. Bunun geçirimli sahresi zayıf olduğu biliniyor. Yapay zeka falan şeyler var bugün, ya bu sahayı biz niye önleyemiyoruz?"
Galatasaray Divan Üyesi Can Çobanoğlu: "Bir saha problemimiz var. Saha felaket halde, ciddi maaşlar ödediğimiz oyuncularımız burada sakatlanıyor. Yönetimdir sorumlusu! Yaratılmış yüksek maaşlı takımı, böyle bir tarlada oynatmaya kimsenin hakkı yoktur!"
Galatasaray Divan Üyesi Murat Turgut: "Dursun Özbek başkanlığında son 5 sezonda özellikle futbol şubesine bakan yöneticilerin hemen hepsinin büyük oranda başarılı oldukları halde, anlaşılmaz bir şekilde Galatasaray'dan tasviye edildiğine şahit olduk, hala oluyoruz.
Önce Galatasaray'da zor günlerde sorumluluk alan Erden Timur'un, sonra İbrahim Hatipoğlu, sonra da Abdullah Kavukcu'nun, kulüp içinde mesai arkadaşları tarafından destek yerine köstek olunması suretiyle ayrıldığını görüyoruz.
Tüm bu süreçlerde yöneticiler saf dışına itilirken, nedense hep aynı başka yöneticiler olayların içinde ama geri planda tasviyelere adeta çanak tutuyorlar."
"İSTANBUL'DA BAŞKA BİR STADYUMDA OYNAYABİLİRİZ"
- Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar: "Saha zemini konusu konuşuldu. Daha da konuşulacaktır. İstanbul'da yakın zamanda bir doğa felaketi yaşadık. Zeminin üstü kapalı mıydı değil miydi bilmiyorum. Her türlü olumsuzluğun üstüne o bu sahaya zarar verdi. Bir doğa felaketini hep birlikte yaşadık. Umarım en kısa sürede bu saha zemini elbette düzeltilir, hatta ben daha da ileriye giderek bir öneride bulundum. Sadece bizim futbolcular için değil, tüm futbolcular için tehlikeli bir görünüm arz ediyor.
Saha düzelene kadar İstanbul'da başka bir stadyumda maçlarımızı oynayabiliriz. Bu zeminde kime ne olacağı belli olmayacak."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Murat Turgut: "Sizlere bu kürsüden daha önce Erden Timur'un yaptığı bazı olumlu icraatleri sıralamıştım. Aradan çok geçmedi şimdi benzer şekilde Abdullah Kavukcu'nun icraatlarını hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum.
Bu yöneticimiz; Galatasaray'ın sermaye artırımlarında aktif rol alarak, yaklaşık 150 milyon euro sermayenin, kasaya girişine ön ayak oldu. Elbette Galatasaray'ın büyüklüğü marka değeri nedeniyle ortaya çıkan rakam ama bu konuda irade koyan, vizyonu büyüten de Abdullah Kavukcu oldu.
Sane, Osimhen, Leao gibi marka değeri yüksek oyuncuların pazarlık masasında aktif rol aldı. Osimhen'in alınması için en çok ısrar eden sanırım Abdullah Kavukcu olmuştu.
Sponsorluklarda da ciddi katkıları olduğunu biliyoruz. Mağazacılık, kafe projelerinde ciddi mesaisi var.
Kendisi direkt olarak basının önüne çıkmadı, kimseden rol çalmadı, kendi PR'ı için Galatasaray'ı kullandığını da görmedik."
Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Galatasaray'ın kayak sporuna girme düşüncesi var. Türkiye bir kayak ülkesidir."
Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Bir yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantısı sırasında, hiçbir mazeret ve sebebi olamaz, ikinci başkana galiz küfür ediyor. 121 yıllık kulüpte bu cesaret nereden alınıp da yapılıyor? Bu davranışa gereken ceza verilmelidir. Beklediğim, bu üyenin kulüpten ihraç edilmesidir!"
Galatasaray Divan Üyesi Ömer Saim Oğuz: "Stuttgart maçında 2-0 galip takım. Tribünler rakibe küfür yapıyor. Kabul edilebilir bir şey değil. Rekabet başka, hakaret ve küfür başka bir şeydir."
Galatasaray Divan Üyesi Ertay Örmen: "Saha niye yapılmıyor diyorlar. Ben cevap vereyim; para yok ya da var oraya sıra gelmiyor. Çünkü belki daha önemli futbolcu maaşı, teknik kadro, menajer ödemesi vardır."
"PUTIN, MİNDER ARKADAŞIMIZDIR"
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ali Demir: "Judoda önemli yol kat ettik. Judoyu, rahmetli Kayhan abiyle, Bingül abiyle beraber kurduk. Kendi tesislerimizi 15 sene çalıştırdık. Sonra akademiye geçtik, tüm iyi sporcuları Galatasaray'a yönlendirdik. 30 sene judo şube sorumluluğu yaptım, fahri sorumluluk. Talebelerim aynı şekilde idare ediyorlar. Antrenörümüz Türkiye'nin en başarılısı, kadın takımımız hep namağlup.
Biz 4 defa Avrupa şampiyonu olduk. Putin'in takımını yendik. Putin minderde beraber judo yaptığımız dönemlerde minder arkadaşımızdır. Kendisi Rus Milli Takımı ile gelirdi görevli olarak. 4 Avrupa şampiyonu, 9 defa Avrupa üçüncüsü olduk. Başarılarının devamını diliyoruz.
Galatasaray'ın Türk judosuna yaptığı hizmet çok büyüktür. Bu kadar başarı kazanmış bir antrenörümüzün kulüp üyeliğine menfi cevap gelmesi bizleri de üzdü. Daha çok şampiyon olması gerekiyor demek ki şampiyon olmak için."
METİN ÖZTÜRK - ABDULLAH KAVUKCU
"FİZİKİ MÜDAHALE YOK, İSTEMEDİĞİMİZ BİR SÖZ VAR"
- Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara: "Sportif AŞ Başkanvekilimiz ve Kulüp İkinci Başkanımız ile ilgili, yönetim toplantısından sonra, başkanın da olmadığı ortamda, hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay gerçekleşti. Bir şeyi düzeltmek istiyorum. İki kişi arasında bir şey, tek başına birden bire birinin diğerine küfür ettiği bir şey değil. Daha evveliyatı var, belli belli bir yere gelmiş, sonunda bir tanesi tutamamış, istemediğimiz bir söz çıkmış ağzından. Kesinlikle yönetim kurulu toplantısı sırasında olmadı, fiziki müdahale yok. Başkan orada değil, odasında. Biz de dosyaları toplayıp çıkıyorduk. Bu kişilerden bir tanesi kapıyı açıp çıkarken bu tip konuşmalar geçti. Kimseye haksızlık etmeyelim. Tek taraflı bir şey değil bu."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'nde olduğu için Divan Kurulu toplantısında yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ZEMİN İÇİN AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Mehmet Cibara, son dönemde tartışma yaratan zeminle ilgili açıklamalarda bulundu.
MEHMET CİBARA'NIN SÖZLERİ
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- Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara: "Bu saha 1 sene evvel Avrupa'da örnek gösterildi. Ondan evvel Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur olmuştu. UEFA delegesi 'herhalde bu maçı oynatamayacağız' dedi, 10 dakika sonra yüzde 10'lardan yüzde 65'e çıktı sahanın kuruluğu, inanamadı adam. 2021 senesindeki ikinci operasyonda kumlama, hibritleme, delikler, ultraviyole, ilaçlama haricinde zeminin altında çok büyük 3 tane sistem var. Bir tanesi ısıtma, bir tanesi vakum, bir tanesi de drenaj ve havalandırma. Bunun için normalde 100-200 ml olan vakumu, 600'e çıkarmışlar o gün. Hem çalıştığımız grup hem bizle çalışan değerli mühendis arkadaş, sabah 4'te bile nem oranını ölçüp çiğ başlamadan sulama yapıyorlar, çok özverililer. Yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış, yanlış aktarmış olabiliriz. Ben burada direkt bir suçlu göremedim."
Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara: "SIS Pitches firması bu konuda en iyilerden. Çok özverililer. 700 bin Euro'dan bahsediyorlar, söz konusu değil. Yaptıkları şeyi de yazın yapacaklarını bilabedel yapıyorlar. Bu demek değildir ki kusurları olduğu için yapıyorlar. Burada hepimizin kusuru var."
Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara: "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü.
Bunlar tahmin ediyorum 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En çok korktuğumuz şey kar, zemin üzerinde birikecek bir şey kalmasın. 17 Aralık'ta devre bittikten sonra 13-14-15 Ocak'ta Türkiye Kupası maçı var, burada mı, deplasmanda mı bilmiyoruz daha.
İtalya'dan hazır getirip sereceğimiz bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yaza kadar... Yazın başka bir şey yapacağız. Çünkü inanın Kopenhag'da, Parken'de senede 6 kere yapıyorlar bu olayı. Amsterdam'da 2 kere yapıyorlar. Bayern Münih'te hibrit oranı yüzde 15, bizde yüzde 8, belki yüzde 10'a çıkacağız kış şartlarından dolayı. Daha fazlasını yapmak istemiyoruz. Oyuncuların rahatsız olmasını istemiyoruz."
DİVAN KURULU'NDA YAŞANANLAR
CEVAD PREKAZI ANILDI
Kasım ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda Cevad Prekazi anıldı.
Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi sporcu, sözünün eri, inatçıydı. Daha evvel gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti Prekazi. Her zaman hatırlayacağız, anacağız. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin."
"CEVAD'I UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Mustafa Denizli: "Galatasaray'a adım atalı 43 yıl olmuş. 9 yıl bu şerefli camiada görev yaptım. Çok mutlu günler yaşadık hep beraber. Hüzünlü günlerimiz de oldu. Mutluluğumuz çok daha fazla oldu. 18 yıl bir camiada görev yaptım, bütün gençliğim Altay camiasında geçti. Gençlik ve olgunluk dönemim bu camiada geçti. Camianın bana kattıkları, bana duyduğu güven, Sayın Alp Başkanımızın bir proje olarak beni transfer ettirmesi ayrı bir mutluluktu.
Galatasaray'a futbolcu olarak gelip, teknik heyette görev yapacağımı görüp bana güvendiler. Bu güveni boşa çıkartmadım. Camianın başarılarında pay sahibi olmaya çalıştım. Olduysam bu hayattaki en büyük mutluluklardandır.
Cevad Prekazi'nin transferini Sayın Başkan, beni aradı böyle böyle bir tavsiye var, Cevad geldi dedi, bir maç var oynayacak, takip et dedi. Takip ettik, Cevad'ın transferine karar verdik. Cevad çok renkli bir kişilikti. Çok sık olmasa da 4-5 ayda bir görüşürdük.
Birkaç yıl evvel Belgrad'dan aradığında rahatsız olduğunu söyledi. Çok üzüldüm. Çünkü Cevad ile çok özel anılarım oldu. Çok renkli, çok sevimli ve hatta tüm gençlerin ve çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı büyük başarılarda gerçekten büyük pay sahibi olan bir sporcuydu. Bazen kızdığım olurdu ona, bazen koltuğumun altına aldığım olurdu.
Yeni Zelanda'ya ağabeyimin yanına gidiyorum, orada da tedavi olacağım dedi. Son konuşmamız o olmuştu. Camialara hizmet eden sporcuların, hele hele böyle ulusal ve uluslararası alanlarda başarıların pay sahibini unutmak mümkün değil.
Gerçekten çok üzüldüğümü paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için minnettarım. Ben antrenörlüğe başladığım zaman takımın aşağı yukarısı takım arkadaşımdı. Cevad ile 6-7 yaş vardı aramda. Cevad ile çalıştığım için benim bir şansım olarak değerlendiriyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin, camianın başı sağ olsun."
Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray Spor Kulübü'nün sadece futbol takımına indirgenmesi, çok büyük zarar vermektedir, büyük eksikliktir."
Eşref Hamamcıoğlu: "%62 ile borçlanıyor kulüp. %62 ile borçlanan hiçbir kulüp yaşayamaz. Başkan onu kendi şirketinde yapabilir ama biz ona o yetkiyi vermiyoruz! Başkan dahil 'Benden sonra tufan' diye düşünemez!"
Eşref Hamamcıoğlu: "Sayın Başkan, 'Transferleri son ana bırakarak 50 milyon Euro kar ettik' dedi. Bunu nasıl ayak üstü uydurdu, ne yaptı, anlamanın imkanı yok!"
Eşref Hamamcıoğlu: "Camiamıza hasmane tutumuyla meşhur olan, bundan prim yapan bir TFF başkanı var.
Başkan, 'ilişkilerimizi askıya aldık' dedi. Sonra gidilip forma hediye edildi. Bu bir siyaset midir, siyasettir.
Ama bu Dursun Özbek'in kişisel duruşu mudur, Galatasaray'ın kurumsal duruşu mudur, karar vermek lazım.
Eğer kurumsal duruşuysa ben buna karşıyım. Kişisel duruşuysa, başkanın tercihidir, bunun hesabını da genel kurulda verir.
Ama bunlar Galatasaray'ın 100 yılı geçmiş itibarına, tarihsel değerlerine çok ciddi zarar vermektedir."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Konuşmama bir beste, şarkı ile başlayayım dedim. Hepiniz bilirsiniz 'Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor'; Galatasaray'da da yine bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor, durduramazsınız ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez."
Turcan Bolayır: "Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor. Galatasaray'da da bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor... Durduramazsınız... Ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez."
Turcan Bolayır: "Prekazi için bir iki kelime söyleyeceğim; onun ayarında şut atan, frikikten gol atan yok. Galatasaray'ı çok kurtarmış bir oyuncudur. Hepsi sağlam, aslan gibi insanlardır. Toprağı bol olsun."
Turcan Bolayır: "Sahamız bozulmuş... Ben aynı zamanda coğrafya hocasıyım. Bunun geçirimli sahresi zayıf olduğu biliniyor. Yapay zeka falan şeyler var bugün, ya bu sahayı biz niye önleyemiyoruz?"
Galatasaray Divan Üyesi Can Çobanoğlu: "Bir saha problemimiz var. Saha felaket halde, ciddi maaşlar ödediğimiz oyuncularımız burada sakatlanıyor. Yönetimdir sorumlusu! Yaratılmış yüksek maaşlı takımı, böyle bir tarlada oynatmaya kimsenin hakkı yoktur!"
Galatasaray Divan Üyesi Murat Turgut: "Dursun Özbek başkanlığında son 5 sezonda özellikle futbol şubesine bakan yöneticilerin hemen hepsinin büyük oranda başarılı oldukları halde, anlaşılmaz bir şekilde Galatasaray'dan tasviye edildiğine şahit olduk, hala oluyoruz.
Önce Galatasaray'da zor günlerde sorumluluk alan Erden Timur'un, sonra İbrahim Hatipoğlu, sonra da Abdullah Kavukcu'nun, kulüp içinde mesai arkadaşları tarafından destek yerine köstek olunması suretiyle ayrıldığını görüyoruz.
Tüm bu süreçlerde yöneticiler saf dışına itilirken, nedense hep aynı başka yöneticiler olayların içinde ama geri planda tasviyelere adeta çanak tutuyorlar."
"İSTANBUL'DA BAŞKA BİR STADYUMDA OYNAYABİLİRİZ"
- Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar: "Saha zemini konusu konuşuldu. Daha da konuşulacaktır. İstanbul'da yakın zamanda bir doğa felaketi yaşadık. Zeminin üstü kapalı mıydı değil miydi bilmiyorum. Her türlü olumsuzluğun üstüne o bu sahaya zarar verdi. Bir doğa felaketini hep birlikte yaşadık. Umarım en kısa sürede bu saha zemini elbette düzeltilir, hatta ben daha da ileriye giderek bir öneride bulundum. Sadece bizim futbolcular için değil, tüm futbolcular için tehlikeli bir görünüm arz ediyor.
Saha düzelene kadar İstanbul'da başka bir stadyumda maçlarımızı oynayabiliriz. Bu zeminde kime ne olacağı belli olmayacak."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Murat Turgut: "Sizlere bu kürsüden daha önce Erden Timur'un yaptığı bazı olumlu icraatleri sıralamıştım. Aradan çok geçmedi şimdi benzer şekilde Abdullah Kavukcu'nun icraatlarını hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum.
Bu yöneticimiz; Galatasaray'ın sermaye artırımlarında aktif rol alarak, yaklaşık 150 milyon euro sermayenin, kasaya girişine ön ayak oldu. Elbette Galatasaray'ın büyüklüğü marka değeri nedeniyle ortaya çıkan rakam ama bu konuda irade koyan, vizyonu büyüten de Abdullah Kavukcu oldu.
Sane, Osimhen, Leao gibi marka değeri yüksek oyuncuların pazarlık masasında aktif rol aldı. Osimhen'in alınması için en çok ısrar eden sanırım Abdullah Kavukcu olmuştu.
Sponsorluklarda da ciddi katkıları olduğunu biliyoruz. Mağazacılık, kafe projelerinde ciddi mesaisi var.
Kendisi direkt olarak basının önüne çıkmadı, kimseden rol çalmadı, kendi PR'ı için Galatasaray'ı kullandığını da görmedik."
Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Galatasaray'ın kayak sporuna girme düşüncesi var. Türkiye bir kayak ülkesidir."
Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Bir yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantısı sırasında, hiçbir mazeret ve sebebi olamaz, ikinci başkana galiz küfür ediyor. 121 yıllık kulüpte bu cesaret nereden alınıp da yapılıyor? Bu davranışa gereken ceza verilmelidir. Beklediğim, bu üyenin kulüpten ihraç edilmesidir!"
Galatasaray Divan Üyesi Ömer Saim Oğuz: "Stuttgart maçında 2-0 galip takım. Tribünler rakibe küfür yapıyor. Kabul edilebilir bir şey değil. Rekabet başka, hakaret ve küfür başka bir şeydir."
Galatasaray Divan Üyesi Ertay Örmen: "Saha niye yapılmıyor diyorlar. Ben cevap vereyim; para yok ya da var oraya sıra gelmiyor. Çünkü belki daha önemli futbolcu maaşı, teknik kadro, menajer ödemesi vardır."
"PUTIN, MİNDER ARKADAŞIMIZDIR"
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ali Demir: "Judoda önemli yol kat ettik. Judoyu, rahmetli Kayhan abiyle, Bingül abiyle beraber kurduk. Kendi tesislerimizi 15 sene çalıştırdık. Sonra akademiye geçtik, tüm iyi sporcuları Galatasaray'a yönlendirdik. 30 sene judo şube sorumluluğu yaptım, fahri sorumluluk. Talebelerim aynı şekilde idare ediyorlar. Antrenörümüz Türkiye'nin en başarılısı, kadın takımımız hep namağlup.
Biz 4 defa Avrupa şampiyonu olduk. Putin'in takımını yendik. Putin minderde beraber judo yaptığımız dönemlerde minder arkadaşımızdır. Kendisi Rus Milli Takımı ile gelirdi görevli olarak. 4 Avrupa şampiyonu, 9 defa Avrupa üçüncüsü olduk. Başarılarının devamını diliyoruz.
Galatasaray'ın Türk judosuna yaptığı hizmet çok büyüktür. Bu kadar başarı kazanmış bir antrenörümüzün kulüp üyeliğine menfi cevap gelmesi bizleri de üzdü. Daha çok şampiyon olması gerekiyor demek ki şampiyon olmak için."
METİN ÖZTÜRK - ABDULLAH KAVUKCU
"FİZİKİ MÜDAHALE YOK, İSTEMEDİĞİMİZ BİR SÖZ VAR"
- Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara: "Sportif AŞ Başkanvekilimiz ve Kulüp İkinci Başkanımız ile ilgili, yönetim toplantısından sonra, başkanın da olmadığı ortamda, hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay gerçekleşti. Bir şeyi düzeltmek istiyorum. İki kişi arasında bir şey, tek başına birden bire birinin diğerine küfür ettiği bir şey değil. Daha evveliyatı var, belli belli bir yere gelmiş, sonunda bir tanesi tutamamış, istemediğimiz bir söz çıkmış ağzından. Kesinlikle yönetim kurulu toplantısı sırasında olmadı, fiziki müdahale yok. Başkan orada değil, odasında. Biz de dosyaları toplayıp çıkıyorduk. Bu kişilerden bir tanesi kapıyı açıp çıkarken bu tip konuşmalar geçti. Kimseye haksızlık etmeyelim. Tek taraflı bir şey değil bu."