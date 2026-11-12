Bahçeşehir Koleji, Lietkabelis'i sahadan sildi!

Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı Lietkabelis'i 99-61 mağlup ederek BKT EuroCup'ta 6. galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 21:20 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 02:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Lietkabelis'i sahadan sildi!
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Basketbol BKT EuroCup D Grubu'nun 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 99-61 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, organizasyonda 6. galibiyetini aldı. Lietkabelis ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Josip Radojkovic (Hırvatistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek), Karol Kowalski (Polonya)
Bahçeşehir Koleji: Avramovic 13, Flynn 15, Ponitka 12, Cavanaugh 3, Williams 13, Reed 9, İsmet Akpınar 6, Inglis 9, Furkan Haltalı 3, Dileo 3, Kenan Sipahi 11,Mitrovic 2
Lietkabelis: Kennedy 11, Radzius 3, Jaramaz 3, Ilic 5, Sy 10, Schumacher 11, Simonis, Baslyk 6, Maldunas 7, Nemeiksa 3, Valinskas 2
1. Periyot: 22-19
Devre: 47-35
3. Periyot: 79-44
Beş faulle çıkan: 38.09 Ilic (Lietkabelis)



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