Toronto Raptors, sol dizindeki şişlik nedeniyle sahalardan uzak kalan Kawhi Leonard'ın en az bir hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten salı günü yapılan açıklamada, 23 Ekim'den bu yana forma giyemeyen Leonard'ın sol dizindeki şişliğe yönelik tedavisinin ardından fiziksel hazırlık sürecine devam ettiği belirtildi.
Raptors, oyuncunun durumuna ilişkin bir hafta sonra yeni bir bilgilendirme yapacak. Böylece Leonard, en az üç karşılaşmayı daha kaçıracak.
Bu sezon şimdiden sekiz maçta görev yapamayan 35 yaşındaki yıldızın, geçen ay çekilen MR'ında dizinde yapısal bir hasara rastlanmamıştı.
Kariyerinde yedi kez All-Star seçilen Leonard, geçmişte sağ dizindeki menisküs ve ön çapraz bağ sorunları nedeniyle birden fazla ameliyat geçirmişti.
Bu sezon çıktığı iki karşılaşmada 19.5 sayı, 7.5 ribaund ve 3.5 top çalma ortalamaları yakalayan Leonard, yaz döneminde Los Angeles Clippers'tan takasla Toronto'ya dönmüştü.
Clippers'taki altı yıllık dönemi tartışmaların gölgesinde sona eren yıldız oyuncu, takasın ardından Raptors ile iki yıllık, 115 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı.
Raptors, oyuncunun durumuna ilişkin bir hafta sonra yeni bir bilgilendirme yapacak. Böylece Leonard, en az üç karşılaşmayı daha kaçıracak.
Bu sezon şimdiden sekiz maçta görev yapamayan 35 yaşındaki yıldızın, geçen ay çekilen MR'ında dizinde yapısal bir hasara rastlanmamıştı.
Kariyerinde yedi kez All-Star seçilen Leonard, geçmişte sağ dizindeki menisküs ve ön çapraz bağ sorunları nedeniyle birden fazla ameliyat geçirmişti.
Bu sezon çıktığı iki karşılaşmada 19.5 sayı, 7.5 ribaund ve 3.5 top çalma ortalamaları yakalayan Leonard, yaz döneminde Los Angeles Clippers'tan takasla Toronto'ya dönmüştü.
Clippers'taki altı yıllık dönemi tartışmaların gölgesinde sona eren yıldız oyuncu, takasın ardından Raptors ile iki yıllık, 115 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı.
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