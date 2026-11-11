Serdal Adalı'dan Talisca açıklaması geldi

Fenerbahçe'nin eylül ayı başında sürpriz bir şekilde Al-Jazira'ya gönderdiği Anderson Talisca için Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
"TALISCA GÜNDEMİMİZDE YOK"
Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Adalı, Talisca iddialarına noktayı koydu.
Brezilyalı yıldızla ilgili haberleri net şekilde yalanlayan Serdal Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadesini kullandı.
TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Anderson Talisca, 2016-18 yılları arasında siyah-beyazlılarda forma giymiş ve toplam 80 maça çıkıp 37 gol, 14 asistlik istatistik yakalamıştı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı yeniden Türkiye'ye getirebileceği konuşulurken konuyla ilgili Başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026
"TALISCA GÜNDEMİMİZDE YOK"
Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Adalı, Talisca iddialarına noktayı koydu.
Brezilyalı yıldızla ilgili haberleri net şekilde yalanlayan Serdal Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadesini kullandı.
TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Anderson Talisca, 2016-18 yılları arasında siyah-beyazlılarda forma giymiş ve toplam 80 maça çıkıp 37 gol, 14 asistlik istatistik yakalamıştı.