Serdal Adalı'dan Talisca açıklaması geldi

Anderson Talisca için Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Talisca iddialarına dair çok net açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Kasım 2026 08:48
Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Talisca açıklaması geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin eylül ayı başında sürpriz bir şekilde Al-Jazira'ya gönderdiği Anderson Talisca için Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı yeniden Türkiye'ye getirebileceği konuşulurken konuyla ilgili Başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi.

"TALISCA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Adalı, Talisca iddialarına noktayı koydu.

Brezilyalı yıldızla ilgili haberleri net şekilde yalanlayan Serdal Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Anderson Talisca, 2016-18 yılları arasında siyah-beyazlılarda forma giymiş ve toplam 80 maça çıkıp 37 gol, 14 asistlik istatistik yakalamıştı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.