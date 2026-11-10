Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo'nun basketbol zekâsı ve oyun tarzı hakkındaki eleştirilerinin ardından eski oyuncusuna mesaj atarak özür dilediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antetokounmpo ile üç sezonun farklı bölümlerinde birlikte çalışan Rivers, iki kez MVP seçilen yıldızın basketbol zekâsını ve oyun tarzını sorgulamıştı.
ESPN'den Marc J. Spears'a konuşan Rivers, kelime seçiminin yanlış olduğunu belirterek eski oyuncusuna özür mesajı gönderdiğini açıkladı. Antetokounmpo'nun da bu mesaja olumlu karşılık verdiğini söyledi.
Rivers, asıl anlatmak istediğinin farklı olduğunu savundu:
"Onun en ilginç oyunculardan biri olduğunu söylüyordum. İnanılmaz paslar veriyor ama bazen oynadığı o güç ve tempo, oyunu hissetmesinin önüne geçiyor."
"Daha çok bir iltifat olarak söylemiştim. Böyle olmasından hiç hoşlanmıyorum ve kendimi kötü hissediyorum. Dikkat dağıttığım için özür diliyorum. Böyle bir niyetim yok."
Antetokounmpo'nun çalışılması "kolay olmayan" bir oyuncu olduğu yönündeki sözlerine de açıklık getiren Rivers, büyük yıldızların etrafında takım kurmanın zorluğuna işaret ettiğini belirtti:
"Anlatmaya çalıştığım şey, elinizde büyük bir oyuncu olduğunda takımı o oyuncuya göre şekillendirmeniz gerektiğiydi. Söylemek istediğim buydu. Bu her zaman kolay olmuyor. Bu bir iltifat."
"Bunu başardığım da oldu, başaramadığım da. Ama göreviniz, o büyük oyuncunun ve yeteneklerinin etrafında oluşturabileceğiniz en iyi takımı kurmak."
Antetokounmpo, pazar günü Sacramento Kings karşısında alınan galibiyetin ardından Rivers'ın sözleri karşısında "söyleyecek söz bulamadığını" belirtmişti.
10 kez All-Star seçilen yıldız, eski antrenörünün "kırgınlığının ya da küçük hesaplarının" hedeflerinin önüne geçmesine izin vermeyeceğini söylemişti.
ESPN'den Marc J. Spears'a konuşan Rivers, kelime seçiminin yanlış olduğunu belirterek eski oyuncusuna özür mesajı gönderdiğini açıkladı. Antetokounmpo'nun da bu mesaja olumlu karşılık verdiğini söyledi.
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Rivers, asıl anlatmak istediğinin farklı olduğunu savundu:
"Onun en ilginç oyunculardan biri olduğunu söylüyordum. İnanılmaz paslar veriyor ama bazen oynadığı o güç ve tempo, oyunu hissetmesinin önüne geçiyor."
"Daha çok bir iltifat olarak söylemiştim. Böyle olmasından hiç hoşlanmıyorum ve kendimi kötü hissediyorum. Dikkat dağıttığım için özür diliyorum. Böyle bir niyetim yok."
Antetokounmpo'nun çalışılması "kolay olmayan" bir oyuncu olduğu yönündeki sözlerine de açıklık getiren Rivers, büyük yıldızların etrafında takım kurmanın zorluğuna işaret ettiğini belirtti:
"Anlatmaya çalıştığım şey, elinizde büyük bir oyuncu olduğunda takımı o oyuncuya göre şekillendirmeniz gerektiğiydi. Söylemek istediğim buydu. Bu her zaman kolay olmuyor. Bu bir iltifat."
"Bunu başardığım da oldu, başaramadığım da. Ama göreviniz, o büyük oyuncunun ve yeteneklerinin etrafında oluşturabileceğiniz en iyi takımı kurmak."
Antetokounmpo, pazar günü Sacramento Kings karşısında alınan galibiyetin ardından Rivers'ın sözleri karşısında "söyleyecek söz bulamadığını" belirtmişti.
10 kez All-Star seçilen yıldız, eski antrenörünün "kırgınlığının ya da küçük hesaplarının" hedeflerinin önüne geçmesine izin vermeyeceğini söylemişti.