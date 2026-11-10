Neymar'dan geleceği için açıklama

Santos'un Brezilyalı yıldızı Neymar, katıldığı bir programda geleceğine açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 34 yaşındaki Neymar, "Kings League'e katılmak istiyordum, 2030'da katılacağım." dedi.
Neymar, bu sözlerinin ardından 2030'a kadar futbola devam edeceği yönünde gelen soruya ise, "Öyle değil... Benim dizim sizde olsaydı anlardınız." yanıtını verdi.
Neymar'ın formasını giydiği Santos ile sözleşmesi Aralık 2026'da sona eriyor. Santos'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Neymar, 10 gol attı ve 8 asist yaptı.
**Kings League, Gerard Pique tarafından 2022 yılında kurulan bir yedi kişilik futbol formatıdır. İlk olarak İspanya'da uygulamaya konulan bu format, maçlara dinamizm ve eğlence katmak amacıyla, beraberlik durumunda penaltı atışları, sınırsız oyuncu değişikliği ve "gizli silahlar"ın kullanılması gibi geleneksel futbol kurallarından farklı kurallara sahiptir.
Neymar, bu sözlerinin ardından 2030'a kadar futbola devam edeceği yönünde gelen soruya ise, "Öyle değil... Benim dizim sizde olsaydı anlardınız." yanıtını verdi.
Neymar'ın formasını giydiği Santos ile sözleşmesi Aralık 2026'da sona eriyor. Santos'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Neymar, 10 gol attı ve 8 asist yaptı.
**Kings League, Gerard Pique tarafından 2022 yılında kurulan bir yedi kişilik futbol formatıdır. İlk olarak İspanya'da uygulamaya konulan bu format, maçlara dinamizm ve eğlence katmak amacıyla, beraberlik durumunda penaltı atışları, sınırsız oyuncu değişikliği ve "gizli silahlar"ın kullanılması gibi geleneksel futbol kurallarından farklı kurallara sahiptir.
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