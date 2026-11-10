Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arroyo'ya Avrupa'dan iki dev talip!

Cruzeiro'da forma giyen Keny Arroyo, Benfica ve Roma'nın radarına girdi. Brezilya ekibi, Ekvadorlu kanat oyuncusunun ayrılığına ancak cazip bir teklif gelmesi halinde sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arroyo'ya Avrupa'dan iki dev talip!
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Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya transfer olan Keny Arroyo için Avrupa'ya dönüş ihtimali gündeme geldi. Brezilya'daki performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcuyu Benfica ve Roma'nın takip ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Ekvador basınından Ecuavisa'nın haberine göre, iki kulüp de Arroyo'yu Ocak 2027 transfer döneminde kadrosuna katma seçeneğini değerlendiriyor.

CRUZEIRO'NUN ŞARTI GÜÇLÜ TEKLİF

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Henüz resmi teklifin bulunmadığı belirtilirken Cruzeiro'nun oyuncuyu satmak için acele etmediği aktarıldı. Brezilya temsilcisinin, ancak ekonomik açıdan önemli avantaj sağlayacak bir teklif karşısında görüşme masasına oturmayı planladığı ifade edildi.

Arroyo'nun son aylarda fiziksel gelişimine de özel önem verdiği kaydedildi. Beslenme uzmanı, fiziksel performans antrenörü ve fizyoterapistten oluşan bir ekiple çalışan genç oyuncunun, bu süreçte yağ oranını düşürdüğü ve fiziksel göstergelerini geliştirdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 14 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev yapan Arroyo, 2 gol kaydetti. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş kariyerinde asist üretemedi.

BREZİLYA'DA DAHA FAZLA SÜRE BULDU

Arroyo, Cruzeiro'da 2026 sezonunda 50 karşılaşmada forma giyerken 8 kez fileleri havalandırdı. Genç kanat oyuncusu, Brezilya ekibinde düzenli süre alarak hücumdaki seçeneklerden biri haline geldi.

EKVADOR'DAN TÜRKİYE'YE, ARDINDAN BREZİLYA'YA

Independiente del Valle'de yetişen Arroyo, Şubat 2025'te Beşiktaş'a transfer oldu. Türkiye'deki kısa döneminin ardından Eylül 2025'te Cruzeiro'ya imza attı. Brezilya kulübüyle 2029 sonuna kadar sözleşme yapan oyuncunun transferi için sabit bedel ve bonuslarla birlikte 8 milyon euroyu aşan bir anlaşma sağlandığı bildirildi. Cruzeiro, bu operasyonla futbolcunun ekonomik haklarının yüzde 50'sini aldı.

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