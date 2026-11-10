Süper Lig'e yeni kural: Çoklu top sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de "Çoklu Top Sistemi" uygulanacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Süper Lig'in 12. haftasından ve 1. Lig'in de 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda "Çoklu Top Sistemi" uygulanacak.
UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12. Haftası, Trendyol 1. Lig'in ise 15. Haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır.
UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar."
Çoklu Top Sistemi nedir, tıklayınız
UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12. Haftası, Trendyol 1. Lig'in ise 15. Haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır.
UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar."
Çoklu Top Sistemi nedir, tıklayınız
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