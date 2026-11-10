Süper Lig'e yeni kural: Çoklu top sistemi

TFF, Süper Lig'de Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Kasım 2026 16:30 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 16:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'e yeni kural: Çoklu top sistemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de "Çoklu Top Sistemi" uygulanacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Süper Lig'in 12. haftasından ve 1. Lig'in de 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda "Çoklu Top Sistemi" uygulanacak.

UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12. Haftası, Trendyol 1. Lig'in ise 15. Haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır.

UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar."

Çoklu Top Sistemi nedir, tıklayınız








> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.