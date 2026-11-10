Arsenal'de Gyökeres ve Merino için ayrılık ihtimali!

Arsenal, kulübün mali dengelerini sağlamak amacıyla kadrosunda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Viktor Gyökeres ve Mikel Merino'nun takımdaki geleceklerinin de bu durumdan etkilenebileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Kasım 2026 18:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'de Gyökeres ve Merino için ayrılık ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kadro yapılanmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Londra temsilcisi kulübün mali dengelerini sağlamak için kadrosunda değişiklikler yapmayı değerlendiriyor.

İKİ YILDIZIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Bu doğrultuda Arsenal'de geleceği belirsizliğe girebilecek isimler arasında Viktor Gyökeres ve Mikel Merino'nun da bulunduğu belirtildi.

İsveçli golcü Gyökeres ile İspanyol orta saha oyuncusu Merino'nun takımdaki durumlarının, kulübün mali dengelerini sağlamak amacıyla yapmayı planladığı kadro değişikliklerinden etkilenebileceği ifade edildi.

Arsenal'in iki futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.