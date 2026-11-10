Arsenal'de Gyökeres ve Merino için ayrılık ihtimali!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kadro yapılanmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Londra temsilcisi kulübün mali dengelerini sağlamak için kadrosunda değişiklikler yapmayı değerlendiriyor.
İKİ YILDIZIN GELECEĞİ BELİRSİZ
Bu doğrultuda Arsenal'de geleceği belirsizliğe girebilecek isimler arasında Viktor Gyökeres ve Mikel Merino'nun da bulunduğu belirtildi.
İsveçli golcü Gyökeres ile İspanyol orta saha oyuncusu Merino'nun takımdaki durumlarının, kulübün mali dengelerini sağlamak amacıyla yapmayı planladığı kadro değişikliklerinden etkilenebileceği ifade edildi.
Arsenal'in iki futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
İKİ YILDIZIN GELECEĞİ BELİRSİZ
Bu doğrultuda Arsenal'de geleceği belirsizliğe girebilecek isimler arasında Viktor Gyökeres ve Mikel Merino'nun da bulunduğu belirtildi.
İsveçli golcü Gyökeres ile İspanyol orta saha oyuncusu Merino'nun takımdaki durumlarının, kulübün mali dengelerini sağlamak amacıyla yapmayı planladığı kadro değişikliklerinden etkilenebileceği ifade edildi.
Arsenal'in iki futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
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