Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat oldu!

Beşiktaş Basketbol Takımı'nda Jaylen Nowell'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlı oyuncu, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Kulübü, Jaylen Nowell'in Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecine başlandığını açıkladı.
Kulübün konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.
Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."
Kulübün konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.
Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."
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