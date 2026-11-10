Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat oldu!

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun rehabilitasyon sürecinin başladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 17:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat oldu!
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Beşiktaş Basketbol Takımı'nda Jaylen Nowell'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlı oyuncu, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Kulübü, Jaylen Nowell'in Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecine başlandığını açıkladı.

Kulübün konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."



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