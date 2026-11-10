İngiltere'de gündem Salah

Trabzonspor'da Muhammed Salah rüzgarı esmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililerdeki ilk günlerinde 'tatile geldi' yorumları yapılan yıldız futbolcu, takımın skor yükünü üstlenmeyi sürdürüyor. Fırtına'da çıktığı 16 maçta attığı 11 gol ve yaptığı 5 asistle 16 gole doğrudan etki eden tecrübeli oyuncunun bu performansına Avrupa basını da kayıtsız kalmadı.
İNGİLİZ BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
BBC'nin Liverpool muhabiri Aadam Patel, Trabzonspor-Freiburg mücadelesini Papara Park'ta takip ederken, Salah için bir yazı kaleme aldı. Patel, Mısırlı futbolcunun performansı için şu ifadeleri kullandı: "Salah'ın buraya gelmesinin en önemli yönlerinden biri tamamen futboluna odaklanabilme imkanıydı. Salah, hem kulüp hem de milli takım için hala verecek çok şeyi olduğuna inanıyor. Hala yetenekli olduğunu kanıtlamaya kararlı. 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda, kısmen Kuzey Afrika'da düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor."
GOL KRALLIĞI YARIŞI
Öte yandan Muhammed Salah, Süper Lig'de 9 kez rakip ağları havalandırarak gol krallığı yarışında da iddiasını koruyor. Mısırlı yıldız, Amed'den Orban'ın (10) arkasında, Vlahovic ve Osimhen ile ikinciliği paylaşıyor.
İNGİLİZ BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
BBC'nin Liverpool muhabiri Aadam Patel, Trabzonspor-Freiburg mücadelesini Papara Park'ta takip ederken, Salah için bir yazı kaleme aldı. Patel, Mısırlı futbolcunun performansı için şu ifadeleri kullandı: "Salah'ın buraya gelmesinin en önemli yönlerinden biri tamamen futboluna odaklanabilme imkanıydı. Salah, hem kulüp hem de milli takım için hala verecek çok şeyi olduğuna inanıyor. Hala yetenekli olduğunu kanıtlamaya kararlı. 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda, kısmen Kuzey Afrika'da düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor."
GOL KRALLIĞI YARIŞI
Öte yandan Muhammed Salah, Süper Lig'de 9 kez rakip ağları havalandırarak gol krallığı yarışında da iddiasını koruyor. Mısırlı yıldız, Amed'den Orban'ın (10) arkasında, Vlahovic ve Osimhen ile ikinciliği paylaşıyor.