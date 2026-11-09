Bayern Münih'in listesine sürpriz kaleci: Loris Karius!

Bayern Münih, Schalke 04 forması giyen Loris Karius'u kaleci adayları arasına ekledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 22:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'in listesine sürpriz kaleci: Loris Karius!
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Bayern Münih'in kaleci transferi için gündemine sürpriz bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sport Almanya'nın özel haberine göre; Schalke 04'te forma giyen Loris Karius, tecrübesi ve sergilediği performansla Bayern Münih'in kısa listesine girdi.

BAYERN'İN ARADIĞI PROFILE UYUYOR

33 yaşındaki Alman kalecinin, Bayern Münih'in aradığı kaleci profiline de uygun olduğu belirtildi.

SCHALKE'NİN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Karius'un Schalke 04 ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Olası transferde, Schalke'nin Bundesliga'ya yükselmeyi başarıp başaramayacağı büyük ölçüde belirleyici olacak.



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