Galatasaray'ın çözülemeyen sorunu! RAMS Park'ta yanlış ne?

Milli maçlar nedeniyle ekim ayında verilen arada Rams Park'ta çimlendirme yapıldı ama aradan bir ay geçmeden zemin "tarla" gibi oldu. Bu işlemi yapan firmanın Portekizli uzmanının kumlama işleminde ısrarcı olduğu ve bu nedenle sahanın tanınmaz hale geldiği belirtildi. Üstelik kalitesiz malzeme kullanıldığı da vurgulandı.

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calendar 10 Kasım 2026 07:49
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın çözülemeyen sorunu! RAMS Park'ta yanlış ne?
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Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Rams Park'ta üst üste yapılan karşılaşmalar, zemini adeta "tarla" haline getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'DA GÜNDEM ZEMİN

Çimler yerinden söküldü, üstelik sakatlıklar da arka arkaya gelince, "zemin" sorgulanır hale geldi. Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı belirtilen İngiliz merkezli firma, Türkiye'de birçok stadın yapımı ve bakımından sorumlu bulunuyor. Ancak statların her birinin farklı iklim özelliklerine sahip olması, tribün yapıları, güneş alma ve havalandırma yapısından dolayı çim zemin farklılıklar gösteriyor. Kemerburgaz'ı da yaptı RAMS Park'taki hibrit çim sahasını da yapan aynı ekip, Kemerburgaz'daki antrenman tesislerini de...



FİRMA SORUMLU TUTULDU

Fakat biri, diğerine göre farklılık gösterdi. Bu sezon zemindeki bozulmadan dolayı stadın çimleri, ekim ayında verilen milli arada yenilenmişti. İspanya Süper Kupası'na da ev sahipliği yapacak olan Rams Park'a hibrit çim ekilmişti. Ancak sarı-kırmızılı yetkililer, sahadaki bu kötüleşmeyi SIS Pitches firmasına bağladı. İddialara göre, firma yenilenme sırasında kalitesiz malzeme kullanmıştı. Ücretsiz yenileme Diğer bir iddia da, firmanın Portekizli çim uzmanının kumlama ısrarı...

PARA TALEP ETMEDİLER

Stuttgart maçındaki kötü zemin sonrasında çareler arayan uzmanın, kumlama işleminde ısrarcı olmasının zemini tanınmaz hale getirdiği belirtildi. Bu nedenle yeniden ikinci bir hibrit işlemi uygulanacağı ifade edildi. SIS Pitches firmasının bu yapılacak işlemler için herhangi bir para talep etmediği ve kendilerinin karşılaşacağını vurgulandı. Başkan Dursun Özbek'in de stadın zeminiyle ilgili günlük rapor aldığı dile getirildi.



TRANSFER BİLE YAPILIYOR

Avrupa'da statların çimlerinin bakımını yapan "baş bahçıvan (Head Groundsman)" ve ekipleri zaman zaman transfer bile yapıyor. Sadece İngiltere'de değil, birçok ülkede kulüpler çim bakımına büyük önem veriyor.

ALMANYA

Bundesliga, zemin teknolojisinde dünyanın en ileri liglerinden biri kabul ediliyor. Özellikle Bayern Münih (Allianz Arena), Borussia Dortmund (Signal Iduna Park) ve Bayer Leverkusen (Bay Arena) özel ekiplerle çalışıyor. Alman kulüpleri ayrıca kulüp personeliyle birlikte agronomi şirketleri ve üniversitelerle de temas halinde...

İSPANYA

La Liga da sahalar için büyük yatırım yaptı. Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda yer altına çekilebilen hibrit çim sistemi, Barcelona'nın zemin danışmanlık ağı, Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın yağışlı iklim için geliştirdikleri bakım modelleri üst düzeyde...

FRANSA

PSG ve Lyon, son yıllarda İngiliz ve Hollandalı saha uzmanlarını kadrolarına kattı. Özellikle 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde Fransa'da turf management (çim yönetimi) uzmanlarına olan talep ciddi şekilde arttı.



HOLLANDA

Hollanda'da bulunan çim tohumu üreticileri, spor çimi araştırma merkezleri ve agronomi danışmanları, sadece ülkedeki kulüplere değil, uluslararası anlamda danışmanlık hizmeti veriyor.

YETKİ TFF'DE

Türkiye'de futbol oynanan statların uygunluk denetimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılmakta... Süper Lig Statüsü'ndeki, "Stadyumların tespiti" maddesine göre kulüplerin belirledikleri stadyumlarda müsabaka yapmaları TFF'nin onayına tabi tutuluyor. TFF tarafından belirlenen ölçütleri yerine getirmeyen kulüplerin göstermiş olduğu stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi de yine TFF'ye ait bulunuyor.

Stadyumu onarıma alınan veya lig kriterlerine uymayan takımlar kendi sahasında yapacağı müsabakaları oynamak üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilecek bir stadyum bulmak zorundalar. Yapılan denetim sonucu eksikliklerin tespit edilmesi halinde kulüplere ek süre veriliyor. Bu süre sonunda da eksikliklerin giderilmezse bu stadyumda müsabaka oynanmasına izin verilmiyor. Kulüp 2 gün içerisinde yeni stat bildirmezse stadyum TFF tarafından belirleniyor.

Stadyumu onarıma alınan veya lig kriterlerine uymayan takımlar kendi sahasında yapacağı müsabakaları oynamak üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilecek bir stadyum bulmak zorundalar. Yapılan denetim sonucu eksikliklerin tespit edilmesi halinde kulüplere ek süre veriliyor. Bu süre sonunda da eksikliklerin giderilmezse bu stadyumda müsabaka oynanmasına izin verilmiyor. Kulüp 2 gün içerisinde yeni stat bildirmezse stadyum TFF tarafından belirleniyor.  

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