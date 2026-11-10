Galatasaray'da Sane yerine Noa Lang!

Galatasaray'da performansıyla eleştirilen Leroy Sane'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimali gün geçtikçe yükseliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yedek kalmaktan rahatsız olan Alman yıldızın ABD futbol ligi MLS'ten gelen teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.
Sky DE'nin haberine göre, tüm tarafları memnun edecek bir teklif gelmesi durumunda Leroy Sane'nin ocak ayında transfer olması artık ihtimal dışı görülmüyor.
AYRILIK İÇİN TEKLİF BELİRLEYİCİ
Alman futbolcunun olası ayrılığında, hem Galatasaray'ın hem de oyuncunun beklentilerini karşılayacak bir teklifin sunulması belirleyici olacak.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Leroy Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Alman futbolcu, skor katkısı sağlayamadı.
LEROY SANE YERİNE NOA LANG
Galatasaray, Leroy Sane için yaşanan bu gelişmelerin ardından Napoli'den Noa Lang'ı gündemine aldı.
Napoli ile gemileri yakan Galatasaray'ın eski futbolcusu Noa Lang da yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor. Yabancı futbolcu kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar, bu operasyon için Sane'nin gitmesini bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Napoli'de bu sezon 12 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sky DE'nin haberine göre, tüm tarafları memnun edecek bir teklif gelmesi durumunda Leroy Sane'nin ocak ayında transfer olması artık ihtimal dışı görülmüyor.
AYRILIK İÇİN TEKLİF BELİRLEYİCİ
Alman futbolcunun olası ayrılığında, hem Galatasaray'ın hem de oyuncunun beklentilerini karşılayacak bir teklifin sunulması belirleyici olacak.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Leroy Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Alman futbolcu, skor katkısı sağlayamadı.
LEROY SANE YERİNE NOA LANG
Galatasaray, Leroy Sane için yaşanan bu gelişmelerin ardından Napoli'den Noa Lang'ı gündemine aldı.
Napoli ile gemileri yakan Galatasaray'ın eski futbolcusu Noa Lang da yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor. Yabancı futbolcu kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar, bu operasyon için Sane'nin gitmesini bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Napoli'de bu sezon 12 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.