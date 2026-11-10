Galatasaray'da Sane yerine Noa Lang!

Galatasaray, ayrılık ihtimali doğan Leroy Sane'nin yerine Napoli'den eski oyuncusu Noa Lang'ı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 09:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sane yerine Noa Lang!
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Galatasaray'da performansıyla eleştirilen Leroy Sane'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimali gün geçtikçe yükseliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yedek kalmaktan rahatsız olan Alman yıldızın ABD futbol ligi MLS'ten gelen teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.

Sky DE'nin haberine göre, tüm tarafları memnun edecek bir teklif gelmesi durumunda Leroy Sane'nin ocak ayında transfer olması artık ihtimal dışı görülmüyor.

AYRILIK İÇİN TEKLİF BELİRLEYİCİ

Alman futbolcunun olası ayrılığında, hem Galatasaray'ın hem de oyuncunun beklentilerini karşılayacak bir teklifin sunulması belirleyici olacak.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Leroy Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Alman futbolcu, skor katkısı sağlayamadı.

LEROY SANE YERİNE NOA LANG

Galatasaray, Leroy Sane için yaşanan bu gelişmelerin ardından Napoli'den Noa Lang'ı gündemine aldı.

Napoli ile gemileri yakan Galatasaray'ın eski futbolcusu Noa Lang da yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor. Yabancı futbolcu kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar, bu operasyon için Sane'nin gitmesini bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Napoli'de bu sezon 12 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.  





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