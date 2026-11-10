Beşiktaş'ın durdurulamaz hücum üçlüsü!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic'in aynı anda ilk 11'de görev yaptığı 4 karşılaşmada siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı. Üçlü, ortaya koyduğu skor katkısıyla takımın hücum gücünü yukarı taşıdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Kasım 2026 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 08:48
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın durdurulamaz hücum üçlüsü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta hücum hattının önemli isimleri Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, yakaladıkları uyumla takımın başarısında önemli rol oynuyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun üç oyuncuyu aynı anda ilk 11'de sahaya sürdüğü karşılaşmalarda siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4 MAÇTA 4 GALİBİYET

Beşiktaş, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic üçlüsünün birlikte ilk 11'de başladığı 4 karşılaşmanın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkan üçlü, siyah-beyazlıların skor gücüne önemli katkı sağladı.

13 GOLLÜK HÜCUM KATKISI

Söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş rakip fileleri toplam 13 kez havalandırdı. Bu süreçte 7 kez sahneye çıkan Dusan Vlahovic, attığı gollerle galibiyetlerin baş mimarlarından biri oldu.

Belçikalı yıldız Leandro Trossard, 4 asistlik performansıyla hücum organizasyonlarının önemli isimlerinden biri haline geldi. Orkun Kökçü ise 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla takımın hücum gücüne destek verdi.

Üç oyuncunun yakaladığı uyum, Beşiktaş'ın hücumdaki etkinliğini artırırken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini de güçlendirdi. Siyah-beyazlılarda bu üçlünün birlikte sahaya çıktığı maçlardaki performansı, sezonun geri kalanı için de umut verdi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.