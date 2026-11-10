Beşiktaş'ın durdurulamaz hücum üçlüsü!

Beşiktaş'ta hücum hattının önemli isimleri Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, yakaladıkları uyumla takımın başarısında önemli rol oynuyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun üç oyuncuyu aynı anda ilk 11'de sahaya sürdüğü karşılaşmalarda siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 MAÇTA 4 GALİBİYET
Beşiktaş, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic üçlüsünün birlikte ilk 11'de başladığı 4 karşılaşmanın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkan üçlü, siyah-beyazlıların skor gücüne önemli katkı sağladı.
13 GOLLÜK HÜCUM KATKISI
Söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş rakip fileleri toplam 13 kez havalandırdı. Bu süreçte 7 kez sahneye çıkan Dusan Vlahovic, attığı gollerle galibiyetlerin baş mimarlarından biri oldu.
Belçikalı yıldız Leandro Trossard, 4 asistlik performansıyla hücum organizasyonlarının önemli isimlerinden biri haline geldi. Orkun Kökçü ise 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla takımın hücum gücüne destek verdi.
Üç oyuncunun yakaladığı uyum, Beşiktaş'ın hücumdaki etkinliğini artırırken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini de güçlendirdi. Siyah-beyazlılarda bu üçlünün birlikte sahaya çıktığı maçlardaki performansı, sezonun geri kalanı için de umut verdi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun üç oyuncuyu aynı anda ilk 11'de sahaya sürdüğü karşılaşmalarda siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 MAÇTA 4 GALİBİYET
Beşiktaş, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic üçlüsünün birlikte ilk 11'de başladığı 4 karşılaşmanın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkan üçlü, siyah-beyazlıların skor gücüne önemli katkı sağladı.
13 GOLLÜK HÜCUM KATKISI
Söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş rakip fileleri toplam 13 kez havalandırdı. Bu süreçte 7 kez sahneye çıkan Dusan Vlahovic, attığı gollerle galibiyetlerin baş mimarlarından biri oldu.
Belçikalı yıldız Leandro Trossard, 4 asistlik performansıyla hücum organizasyonlarının önemli isimlerinden biri haline geldi. Orkun Kökçü ise 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla takımın hücum gücüne destek verdi.
Üç oyuncunun yakaladığı uyum, Beşiktaş'ın hücumdaki etkinliğini artırırken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini de güçlendirdi. Siyah-beyazlılarda bu üçlünün birlikte sahaya çıktığı maçlardaki performansı, sezonun geri kalanı için de umut verdi.