Berkan Kutlu'dan Kocaelispor'da kariyer sezonu!

Kocaelispor forması giyen Berkan Kutlu, Körfez ekibinde kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Berkan Kutlu'dan Kocaelispor'da kariyer sezonu!
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Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsviçre ekiplerinden Monthey'in altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'da forma giyen Berkan, sezon başında Kocaelispor'a transfer edildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan Eyüpspor maçında takımının ikinci golünü atan Berkan, 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu.

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Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 12 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki Berkan, söz konusu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli gol ayaklarından biri oldu.

Berkan Kutlu, kendisi gibi 5 golü olan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan Türk futbolcusu konumunda bulunuyor.

Kocaelispor'un da en golcü ismi

Körfez ekibine bu sezon başında katılan Berkan Kutlu, takımının en skorer ismi oldu.

Tecrübeli futbolcu, Kocaelispor formasıyla ligde oynanan Amed Sportif Faaliyetler, Gaziantep FK, Göztepe, Corendon Alanyaspor ve Eyüpspor maçlarında gol attı.

Yeşil-siyahlı ekip, Berkan'ın gol attığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinden mağlubiyetle ayrıldı.

Kocaelispor'da Berkan'ı 2 golle Agyei, birer golle de Aye, Baku, Show, Haidara, Maglica, Metehan Altunbaş takip ediyor.

Kocaelispor'da tüm maçlara ilk 11'de çıktı

Kocaelispor'da önemli bir role sahip olan Berkan, bu sezon ligde oynanan 11 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu maçlarda toplamda 919 dakika süre alan Berkan, bir kez sarı kart gördü.

Berkan Kutlu, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da çalıştı.

İnan'ın Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olduğu dönemde Berkan, tüm kulvarlarda 48 maça çıkıp 3 asist yaptı.

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