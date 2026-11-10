Draymond Green, Jordan Poole'un Golden State Warriors'a dönmesine karşı olmadığını söylerken Poole ve Stephen Curry de yeniden bir araya gelme fikrine sıcak baktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Mercury News'ten Joseph Dycus'ın aktardığına göre Green, Poole ile yeniden aynı takımda oynamayı destekleyeceğini söyledi:
"Harika olurdu. Bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Bu kulübün kendisini geliştirebileceğini düşündüğü bir hamlenin önünde asla durmam. Engel ben olmayacağım. Asla."
2022'de Green ve Stephen Curry ile birlikte Warriors'ta şampiyonluk yaşayan Poole da geri dönmeyi isteyip istemediği sorusuna olumlu yanıt verdi:
"Evet. Evet. Burası hâlâ evim gibi geliyor."
"Salona doğru giderken, Bay Bridge'den geçerken ya da nereden geliyorsanız... Her şey çok doğal hissettiriyor. Oyun tarzımın burada eskiden oynadığım basketbola ne kadar uyduğunun da açık olduğunu düşünüyorum."
Warriors'ın basketbol anlayışına hâlâ yakın hissettiğini belirten 27 yaşındaki guard, The San Francisco Standard'dan Dan Emerman'a şöyle konuştu:
"Doğru şekilde oynuyorlar. İyi basketbol oynuyorlar. Takım basketbolu oynuyorlar."
Poole, birlikte kazandıkları şampiyonluğun bu dönemi kendisi için özel kıldığını da vurguladı:
"Şampiyon olduk. Yani bu düzen işliyor. O zaman da işlemişti. Sahaya çıkıp bu oyunu oynadığınızda ulaşmak istediğiniz şey sonuçta bu."
Curry de eski takım arkadaşıyla yeniden buluşma ihtimaline sıcak baktı:
"Jordan listenin en başında. Birlikte oynadığım ve geri dönmesini istemeyeceğim pek fazla oyuncu yok."
Poole'un olası dönüşü, şampiyonluk yaşayan üçlüyü yeniden bir araya getirebilir. Ancak Green'in 2022'de bir Warriors antrenmanında Poole'a yumruk atması, ikilinin ilişkisine gölge düşürmüştü.
Golden State, Poole'u 2023 yılında Washington Wizards'a takas etmişti.
Daha sonra New Orleans'a geçen Poole, son yıllarda yaşadığı antrenör ve organizasyon değişikliklerinin kendisini zorladığını söyledi.
Bu sezonunun nasıl geçtiği sorulan guard, "Gerçekten çok zor" yanıtını verdi.
"Sanırım son dört yılda beş farklı koçla çalıştım. Böyle bir ortamda başarılı olmak kolay değil."
Poole, bu sezon çıktığı beş karşılaşmada 6.2 sayı, 2.2 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı. Dört yıllık, 128 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda bulunan oyuncu, sezon sonunda serbest kalacak.
Poole, Golden State'teki son sezonu olan 2022-23'te 82 karşılaşmada forma giymiş ve 20.4 sayı ortalamasına ulaşmıştı.
Pazartesi günkü buluşma ise New Orleans için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Poole, 34 dakikada beşte bir saha içi isabetiyle yedi sayı üretirken Warriors galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.
"Harika olurdu. Bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Bu kulübün kendisini geliştirebileceğini düşündüğü bir hamlenin önünde asla durmam. Engel ben olmayacağım. Asla."
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2022'de Green ve Stephen Curry ile birlikte Warriors'ta şampiyonluk yaşayan Poole da geri dönmeyi isteyip istemediği sorusuna olumlu yanıt verdi:
"Evet. Evet. Burası hâlâ evim gibi geliyor."
"Salona doğru giderken, Bay Bridge'den geçerken ya da nereden geliyorsanız... Her şey çok doğal hissettiriyor. Oyun tarzımın burada eskiden oynadığım basketbola ne kadar uyduğunun da açık olduğunu düşünüyorum."
Warriors'ın basketbol anlayışına hâlâ yakın hissettiğini belirten 27 yaşındaki guard, The San Francisco Standard'dan Dan Emerman'a şöyle konuştu:
"Doğru şekilde oynuyorlar. İyi basketbol oynuyorlar. Takım basketbolu oynuyorlar."
Poole, birlikte kazandıkları şampiyonluğun bu dönemi kendisi için özel kıldığını da vurguladı:
"Şampiyon olduk. Yani bu düzen işliyor. O zaman da işlemişti. Sahaya çıkıp bu oyunu oynadığınızda ulaşmak istediğiniz şey sonuçta bu."
Curry de eski takım arkadaşıyla yeniden buluşma ihtimaline sıcak baktı:
"Jordan listenin en başında. Birlikte oynadığım ve geri dönmesini istemeyeceğim pek fazla oyuncu yok."
Poole'un olası dönüşü, şampiyonluk yaşayan üçlüyü yeniden bir araya getirebilir. Ancak Green'in 2022'de bir Warriors antrenmanında Poole'a yumruk atması, ikilinin ilişkisine gölge düşürmüştü.
Golden State, Poole'u 2023 yılında Washington Wizards'a takas etmişti.
Daha sonra New Orleans'a geçen Poole, son yıllarda yaşadığı antrenör ve organizasyon değişikliklerinin kendisini zorladığını söyledi.
Bu sezonunun nasıl geçtiği sorulan guard, "Gerçekten çok zor" yanıtını verdi.
"Sanırım son dört yılda beş farklı koçla çalıştım. Böyle bir ortamda başarılı olmak kolay değil."
Poole, bu sezon çıktığı beş karşılaşmada 6.2 sayı, 2.2 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı. Dört yıllık, 128 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda bulunan oyuncu, sezon sonunda serbest kalacak.
Poole, Golden State'teki son sezonu olan 2022-23'te 82 karşılaşmada forma giymiş ve 20.4 sayı ortalamasına ulaşmıştı.
Pazartesi günkü buluşma ise New Orleans için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Poole, 34 dakikada beşte bir saha içi isabetiyle yedi sayı üretirken Warriors galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.