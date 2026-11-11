Fenerbahçe arsaVev Avrupa'ya veda etti!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Real Sociedad, karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Colette Ndzana'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.
İspanyol temsilcisi, 34. dakikada Sonya Keefe'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Real Sociedad, ilk maçın ardından rövanşı da kazanarak tur atlayan taraf oldu.
İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı da 2-0 kaybeden Fenerbahçe arsaVev, iki maç sonunda 4-0'lık toplam skorla UEFA Avrupa Kupası'na son 16 turunda veda etti.
Real Sociedad, karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Colette Ndzana'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.
İspanyol temsilcisi, 34. dakikada Sonya Keefe'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Real Sociedad, ilk maçın ardından rövanşı da kazanarak tur atlayan taraf oldu.
İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı da 2-0 kaybeden Fenerbahçe arsaVev, iki maç sonunda 4-0'lık toplam skorla UEFA Avrupa Kupası'na son 16 turunda veda etti.
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