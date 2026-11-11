Brezilya basını duyurdu! Alex de Souza için 1 yıllık sözleşme planı

Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza'nın Brezilya'daki kariyerinde yeni bir sayfa açılabilir. Serie B'de Athletic'i çalıştıran Brezilyalı teknik adam, ligdeki bir başka kulübün ilgisine sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 09:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Brezilya basını duyurdu! Alex de Souza için 1 yıllık sözleşme planı
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Kariyerine Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic'te devam eden Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza'nın ayrılığı gündemde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FORTALEZA'DA GÜNDEM ALEX DE SOUZA

Ligin bir diğer ekibi Fortaleza, Alex de Souza'yı takımın başına getirmek planlarken henüz resmi bir adım atılmadı.

Globo'da yer alan habere göre Alex'in kendisine olan ilgiye olumlu yaklaştığı belirtildi. Alex'in gelişinin kulüp içinde olumlu karşılanacağı ve taraftarların da bu karara karşı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.

KARARINI VERDİ

Fortaleza'nın 1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı ve Alex'in de bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Athletic ile 42 maça çıkan Alex 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.

Ligde 37 maçta 47 puan toplayan Athletic 14. sırada, Fortaleza ise 62 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

KARİYERİ

Alex, teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Alex de Souza ayrıca Operario, Avai ve Sao Paulo U20 takımlarında görev almıştı.



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