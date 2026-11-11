Brezilya basını duyurdu! Alex de Souza için 1 yıllık sözleşme planı

Kariyerine Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic'te devam eden Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza'nın ayrılığı gündemde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FORTALEZA'DA GÜNDEM ALEX DE SOUZA
Ligin bir diğer ekibi Fortaleza, Alex de Souza'yı takımın başına getirmek planlarken henüz resmi bir adım atılmadı.
Globo'da yer alan habere göre Alex'in kendisine olan ilgiye olumlu yaklaştığı belirtildi. Alex'in gelişinin kulüp içinde olumlu karşılanacağı ve taraftarların da bu karara karşı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.
KARARINI VERDİ
Fortaleza'nın 1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı ve Alex'in de bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Athletic ile 42 maça çıkan Alex 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.
Ligde 37 maçta 47 puan toplayan Athletic 14. sırada, Fortaleza ise 62 puanla beşinci basamakta bulunuyor.
KARİYERİ
Alex, teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Alex de Souza ayrıca Operario, Avai ve Sao Paulo U20 takımlarında görev almıştı.
Ligin bir diğer ekibi Fortaleza, Alex de Souza'yı takımın başına getirmek planlarken henüz resmi bir adım atılmadı.
Globo'da yer alan habere göre Alex'in kendisine olan ilgiye olumlu yaklaştığı belirtildi. Alex'in gelişinin kulüp içinde olumlu karşılanacağı ve taraftarların da bu karara karşı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.
KARARINI VERDİ
Fortaleza'nın 1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı ve Alex'in de bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Athletic ile 42 maça çıkan Alex 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.
Ligde 37 maçta 47 puan toplayan Athletic 14. sırada, Fortaleza ise 62 puanla beşinci basamakta bulunuyor.
KARİYERİ
Alex, teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Alex de Souza ayrıca Operario, Avai ve Sao Paulo U20 takımlarında görev almıştı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü