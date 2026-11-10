Montella için yeni ihtimal: Serie A!

Sassuolo, yedi maçlık galibiyet hasretinin ardından Alberto Aquilani'nin görevine son verdi. İtalyan ekibinde teknik direktörlük için Vincenzo Montella ve Roberto D'Aversa isimleri değerlendiriliyor.

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calendar 10 Kasım 2026 14:04 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler
Montella için yeni ihtimal: Serie A!
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İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da sezona iyi başlayan ancak devamında düşüşe geçen Alberto Aquilani dönemi sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üst üste yedi karşılaşmada galibiyete ulaşamayan yeşil-siyahlılar, teknik direktör Aquilani ve ekibiyle yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulübün açıklamasında, İtalyan çalıştırıcı ve yardımcılarına gösterdikleri emek ve profesyonellik için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dileğinde bulunuldu.

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MONTELLA VE D'AVERSA GÜNDEMDE

Aquilani'nin ardından takımın başına geçecek isim için değerlendirmelerini sürdüren Sassuolo'da iki aday öne çıkıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Vincenzo Montella ve Roberto D'Aversa teknik direktörlük görevi için düşünülen isimler arasında bulunuyor. İki çalıştırıcının da Roma ile oynanan karşılaşmayı Olimpiyat Stadı'nın tribününden takip ettiği belirtildi.

MONTELLA'NIN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Roma'da başlayan Vincenzo Montella, daha sonra Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'da görev yaptı. Milan ile 2016'da İtalya Süper Kupası'nı kazanan İtalyan teknik adam, Türkiye'de 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor'u çalıştırdı ve Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçti. Uluslar Ligi'ndeki kötü skorların ardından görevinden alındı.

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