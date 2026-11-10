Galatasaray, Avrupa'da da zirvede!

Galatasaray, sahasında geçit vermiyor. En son 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye (1-0) kaybeden sarı-kırmızılılar sonrasında evinde adeta "Aslan" kesildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REKOR EGALE EDİLDİ
Bu sezon evinde 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, toplamda 41 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 33 galibiyet, 8 beraberlik elde eden Okan Buruk'un takımı, kulüp rekorunu da Amedspor karşısında egale etti.
AVRUPA'DA DA ZİRVEDE
Süper Lig'de rakipsiz olan Galatasaray'ın sesi Avrupa'dan da duyuluyor. Sarı-kırmızılılar, 41 maçlık performansıyla en iyi 10 ligde sezon boyunca devam eden iç saha serisinde Avrupa'da açık ara 1 numara oldu. Benfica 30 maçla ikinci sıradan gelirken Porto (25), Union SG (23), Roma (18) ve Inter (18) takip etti.
Bu sezon evinde 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, toplamda 41 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 33 galibiyet, 8 beraberlik elde eden Okan Buruk'un takımı, kulüp rekorunu da Amedspor karşısında egale etti.
AVRUPA'DA DA ZİRVEDE
Süper Lig'de rakipsiz olan Galatasaray'ın sesi Avrupa'dan da duyuluyor. Sarı-kırmızılılar, 41 maçlık performansıyla en iyi 10 ligde sezon boyunca devam eden iç saha serisinde Avrupa'da açık ara 1 numara oldu. Benfica 30 maçla ikinci sıradan gelirken Porto (25), Union SG (23), Roma (18) ve Inter (18) takip etti.