Galatasaray, Avrupa'da da zirvede!

Galatasaray, iç saha performansıyla Avrupa'da da zirvede yer alıyor.

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calendar 10 Kasım 2026 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Avrupa'da da zirvede!
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Galatasaray, sahasında geçit vermiyor. En son 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye (1-0) kaybeden sarı-kırmızılılar sonrasında evinde adeta "Aslan" kesildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REKOR EGALE EDİLDİ

Bu sezon evinde 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, toplamda 41 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 33 galibiyet, 8 beraberlik elde eden Okan Buruk'un takımı, kulüp rekorunu da Amedspor karşısında egale etti.

AVRUPA'DA DA ZİRVEDE

Süper Lig'de rakipsiz olan Galatasaray'ın sesi Avrupa'dan da duyuluyor. Sarı-kırmızılılar, 41 maçlık performansıyla en iyi 10 ligde sezon boyunca devam eden iç saha serisinde Avrupa'da açık ara 1 numara oldu. Benfica 30 maçla ikinci sıradan gelirken Porto (25), Union SG (23), Roma (18) ve Inter (18) takip etti.  



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