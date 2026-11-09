Alisson Becker'den Liverpool'a mesaj: 'Kalmak istiyorum'

Liverpool'un 34 yaşındaki kalecisi Alisson Becker, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözleşmesi haziran ayının sonunda sona erecek olan Brezilyalı file bekçisinin temsilcileri, yol haritasını belirlemek üzere kulüple görüşmelerini sürdürüyor.
Crystal Palace karşısında alınan galibiyette maçın oyuncusu seçilen Alisson, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Her maçta oynamaya odaklanmış durumdayım ama düşüncem burada kalmak. Burada mutluyum." dedi.
"AİLEM DE BURADA MUTLU"
Yeni sözleşmesinin süresi konusunda görüşme yapılmasını isteyip istemediği sorulan deneyimli kaleci, şu ifadeleri kullandı:
"Evet. Biliyorsunuz, bu birçok etkene ve farklı duruma bağlı ama benim isteğim kalmak. Burada mutluyum, ailem de burada mutlu. Hala kupalar kazanmaya ve iyi performanslar sergilemeye açım. Mümkün olduğunca uzun süre en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum."
LIVERPOOL OPSİYONU KULLANMIŞTI
Liverpool, geçen yaz Alisson'un sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmıştı.
Brezilyalı kaleci, bu sezon Giorgi Mamardashvili'nin görev yaptığı Lig Kupası karşılaşmaları dışında tüm maçlarda kaleyi korudu.
Uzun süren sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı geçen iki sezonun ardından bu sezonun ilk aylarında sağlıklı kalmayı başaran Alisson, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kaldı.
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola da geçen hafta Alisson'un geleceğine ilişkin soruya, "Umarım bizimle daha uzun süre devam eder." yanıtını vermişti.
CRYSTAL PALACE KARŞISINDA ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATTI
Alisson, pazar günü Selhurst Park'ta Crystal Palace karşısında alınan 3-1'lik galibiyette sergilediği performansla eski günlerini hatırlattı.
Kalesinde güven veren ve kritik müdahaleleriyle öne çıkan Brezilyalı eldiven, takım arkadaşlarından da övgü aldı.
Bu performans, önceki haftalarda verdiği hatalı kararlara rağmen Alisson'un Liverpool için hâlâ ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.
BREZİLYA KADROSUNA ALINMADI
Alisson, Brezilya'nın Japonya ve Singapur ile oynayacağı hazırlık maçları için teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından açıklanan kadroda yer almadı.
Ancelotti, Alisson'un hala "en iyi kaleci" olduğunu belirtirken, Copa America başladığında yeniden milli takıma döneceğini söyledi.
Milli takım kadrosuna alınmamasını değerlendiren Alisson, "Bu durum biraz isteğimin dışında gelişti çünkü her zaman milli takımda olmak istiyorum. Ancak şu anki durumu anlıyorum. Bu süreyi değerlendirecek ve dinleneceğim." ifadelerini kullandı.
IRAOLA'NIN GÖZÜ MİLLİ ARADA
Alisson'un Brezilya kadrosunda yer almaması, Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'yı memnun edecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Iraola, "Şu anda ihtiyacımız olan son şey, milli maçlarda oyuncularımızı kaybetmek." derken, 22 Kasım'daki Manchester United karşılaşması öncesinde milli takımlardan dönecek oyuncularından iyi haberler almak için "dua edeceğini" söyledi.
Anfield'da oynanacak Manchester United maçıyla birlikte Liverpool, 27 günde dokuz karşılaşmaya çıkacağı yoğun bir döneme girecek.
Crystal Palace karşısında alınan galibiyette maçın oyuncusu seçilen Alisson, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Her maçta oynamaya odaklanmış durumdayım ama düşüncem burada kalmak. Burada mutluyum." dedi.
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"AİLEM DE BURADA MUTLU"
Yeni sözleşmesinin süresi konusunda görüşme yapılmasını isteyip istemediği sorulan deneyimli kaleci, şu ifadeleri kullandı:
"Evet. Biliyorsunuz, bu birçok etkene ve farklı duruma bağlı ama benim isteğim kalmak. Burada mutluyum, ailem de burada mutlu. Hala kupalar kazanmaya ve iyi performanslar sergilemeye açım. Mümkün olduğunca uzun süre en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum."
LIVERPOOL OPSİYONU KULLANMIŞTI
Liverpool, geçen yaz Alisson'un sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmıştı.
Brezilyalı kaleci, bu sezon Giorgi Mamardashvili'nin görev yaptığı Lig Kupası karşılaşmaları dışında tüm maçlarda kaleyi korudu.
Uzun süren sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı geçen iki sezonun ardından bu sezonun ilk aylarında sağlıklı kalmayı başaran Alisson, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kaldı.
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola da geçen hafta Alisson'un geleceğine ilişkin soruya, "Umarım bizimle daha uzun süre devam eder." yanıtını vermişti.
CRYSTAL PALACE KARŞISINDA ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATTI
Alisson, pazar günü Selhurst Park'ta Crystal Palace karşısında alınan 3-1'lik galibiyette sergilediği performansla eski günlerini hatırlattı.
Kalesinde güven veren ve kritik müdahaleleriyle öne çıkan Brezilyalı eldiven, takım arkadaşlarından da övgü aldı.
Bu performans, önceki haftalarda verdiği hatalı kararlara rağmen Alisson'un Liverpool için hâlâ ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.
BREZİLYA KADROSUNA ALINMADI
Alisson, Brezilya'nın Japonya ve Singapur ile oynayacağı hazırlık maçları için teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından açıklanan kadroda yer almadı.
Ancelotti, Alisson'un hala "en iyi kaleci" olduğunu belirtirken, Copa America başladığında yeniden milli takıma döneceğini söyledi.
Milli takım kadrosuna alınmamasını değerlendiren Alisson, "Bu durum biraz isteğimin dışında gelişti çünkü her zaman milli takımda olmak istiyorum. Ancak şu anki durumu anlıyorum. Bu süreyi değerlendirecek ve dinleneceğim." ifadelerini kullandı.
IRAOLA'NIN GÖZÜ MİLLİ ARADA
Alisson'un Brezilya kadrosunda yer almaması, Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'yı memnun edecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Iraola, "Şu anda ihtiyacımız olan son şey, milli maçlarda oyuncularımızı kaybetmek." derken, 22 Kasım'daki Manchester United karşılaşması öncesinde milli takımlardan dönecek oyuncularından iyi haberler almak için "dua edeceğini" söyledi.
Anfield'da oynanacak Manchester United maçıyla birlikte Liverpool, 27 günde dokuz karşılaşmaya çıkacağı yoğun bir döneme girecek.