Dün
BİTTİ
Arca Çorum
0
Fenerbahçe
5
Dün
BİTTİ
Alanyaspor
0
Trabzonspor
2
Dün
BİTTİ
Beşiktaş
3
Gençlerbirliği
0
Dün
BİTTİ
Rizespor
2
Erzurumspor
1
Dün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Karagümrük
4
Dün
BİTTİ
Ümraniye
2
Kayserispor
1
Dün
BİTTİ
Boluspor
1
Bodrum FK
2
Dün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
1
Batman Petrolspor
1
Dün
BİTTİ
FC Köln
1
Leverkusen
2
Dün
BİTTİ
Brighton
2
Brentford
0
Dün
BİTTİ
C.Palace
1
Liverpool
3
Dün
BİTTİ
Ipswich Town
1
Bournemouth
2
Dün
BİTTİ
Sunderland
1
Chelsea
0
Dün
BİTTİ
M. United
4
Aston Villa
4
Dün
BİTTİ
Atletico Madrid
1
Barcelona
2
Dün
BİTTİ
SSC Napoli
1
Lazio
1
Dün
BİTTİ
Genoa
1
AC Milan
2
Dün
BİTTİ
Monza
0
Atalanta
1
Dün
BİTTİ
Inter
2
Como
0
Dün
BİTTİ
Fiorentina
2
Juventus
2
Dün
BİTTİ
Brest
2
Lyon
0
Dün
BİTTİ
Le Mans
1
AS Monaco
1
Dün
BİTTİ
Lens
1
Marsilya
2

Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetti. Prekazi, pazar günü evinde vefat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırbistan basınından Sportal, Prekazi'nin vefat haberini iddia olarak duyurdu. Daha sonra ise Prekazi'nin efsane olduğu kulüplerden biri olan Partizan'dan resmi açıklama yapıldı.

Partizan ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden biri olan 69 yaşındaki Prekazi, futbolculuk kariyerinde 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Prekazi, sarı-kırmızılılarda 2 Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kaldırmıştı.

Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.

PARTIZAN'DAN AÇIKLAMA

Partizan, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından bir açıklama yaptı. Partizan'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Partizan Futbol Kulübü, kulübümüzün efsanevi futbolcusu Prekazi'nin vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle karşıladı.

Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı.

Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir.

Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı.

Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat.



GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.

Seni unutmayacağız…

Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."



ALTAY'IN AÇIKLAMASI

"Kulübümüzde bir dönem forma giyen, Ülkemiz futboluna büyük hizmetleri olan, Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden Cevad Prekazi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.