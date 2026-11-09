Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetti. Prekazi, pazar günü evinde vefat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırbistan basınından Sportal, Prekazi'nin vefat haberini iddia olarak duyurdu. Daha sonra ise Prekazi'nin efsane olduğu kulüplerden biri olan Partizan'dan resmi açıklama yapıldı.
Partizan ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden biri olan 69 yaşındaki Prekazi, futbolculuk kariyerinde 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Prekazi, sarı-kırmızılılarda 2 Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kaldırmıştı.
Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.
PARTIZAN'DAN AÇIKLAMA
Partizan, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından bir açıklama yaptı. Partizan'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Partizan Futbol Kulübü, kulübümüzün efsanevi futbolcusu Prekazi'nin vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle karşıladı.
Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı.
Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir.
Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı.
Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.
Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.
Seni unutmayacağız…
Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
ALTAY'IN AÇIKLAMASI
"Kulübümüzde bir dönem forma giyen, Ülkemiz futboluna büyük hizmetleri olan, Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden Cevad Prekazi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
Partizan ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden biri olan 69 yaşındaki Prekazi, futbolculuk kariyerinde 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Prekazi, sarı-kırmızılılarda 2 Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kaldırmıştı.
Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.
PARTIZAN'DAN AÇIKLAMA
Partizan, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından bir açıklama yaptı. Partizan'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Partizan Futbol Kulübü, kulübümüzün efsanevi futbolcusu Prekazi'nin vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle karşıladı.
Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı.
Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir.
Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı.
Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.
Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.
Seni unutmayacağız…
Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
ALTAY'IN AÇIKLAMASI
"Kulübümüzde bir dönem forma giyen, Ülkemiz futboluna büyük hizmetleri olan, Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden Cevad Prekazi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."