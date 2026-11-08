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Oppong'dan Emre Belözoğlu sözleri: "Güçlü bir planımız var"

Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Oppong, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun oyun planına ve takım içerisindeki birlikteliğe dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 19:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Oppong'dan Emre Belözoğlu sözleri: 'Güçlü bir planımız var'
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Kojo Oppong
Kojo Oppong
Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli futbolcu Kojo Peprah Oppong, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZLER BİR AİLE GİBİYİZ"

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Takım içerisindeki birlikteliğe dikkat çeken Oppong, "Bizler bir aile gibiyiz. Birimiz olmadığında diğeri onun gösterdiği performansı göstermeye çalışıyor. Bir başka takım arkadaşım oynamadığında ben de görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Oynadığım süre aldığım her andan keyif almaya çalışıyorum." dedi.

"HER ZAMAN ÖNDE BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takımın oyun anlayışına değinen Oppong, "Biz her zaman önde baskı uygulamaya çalışıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz. Blok olarak, hat olarak geride kalmak istemiyoruz ama tabii ki oyunun bazı bölümlerinde blok olarak geride olduğunuz anlar da olabiliyor. Hat olarak kolektif anlamda çıkabildiğimiz kadar ön tarafa çıkmaya çalışıyoruz. Topu kaptıktan sonra direkt bir şekilde atağa çıkmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"EMRE HOCAMIZ GÜÇLÜ BİR OYUN PLANINDAN BAHSETTİ"

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun oyun planının sahaya yansıdığını belirten Oppong, "Emre hocamız güçlü bir oyun planından bize bahsetti. İyi bir planımızın olduğunu zaten düşünüyoruz. Bizlere aktarmış olduğu bu planda bana göre saha içerisinde iyi işledi. Hocamızın aktardıklarını sahada uygulamaya çalıştık. Sonuç olarak netice böyle oldu." şeklinde konuştu.

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