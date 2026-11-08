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Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Galatasaray'ın Amedspor ile oynadığı karşılaşmada RAMS Park'ın zemini tartışma konusu olurken, 2. Lig ekiplerinden Kütahyaspor'un sarı-kırmızılı kulübe yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 12:26
Haber: Sporx.com
Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme!
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Galatasaray'ın Süper Lig'de Amedspor'u konuk ettiği karşılaşmada RAMS Park'ın zemini dikkat çekti. Saha zemininin kötü görüntüsü tartışmalara neden olurken, Kütahyaspor'dan sarı-kırmızılı kulübe dikkat çeken bir gönderme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ZEMİN KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİRİZ"

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek esprili bir paylaşım yaptı.

Kütahyaspor, paylaşımında "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kütahyaspor'un Galatasaray'a yönelik bu göndermesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşım, futbolseverlerden yoğun etkileşim alırken RAMS Park'ın zeminine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.



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