Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Galatasaray'ın Süper Lig'de Amedspor'u konuk ettiği karşılaşmada RAMS Park'ın zemini dikkat çekti. Saha zemininin kötü görüntüsü tartışmalara neden olurken, Kütahyaspor'dan sarı-kırmızılı kulübe dikkat çeken bir gönderme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ZEMİN KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİRİZ"
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek esprili bir paylaşım yaptı.
Kütahyaspor, paylaşımında "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kütahyaspor'un Galatasaray'a yönelik bu göndermesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşım, futbolseverlerden yoğun etkileşim alırken RAMS Park'ın zeminine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek esprili bir paylaşım yaptı.
Kütahyaspor, paylaşımında "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kütahyaspor'un Galatasaray'a yönelik bu göndermesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşım, futbolseverlerden yoğun etkileşim alırken RAMS Park'ın zeminine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
Zemin konusunda yardımcı olabiliriz @GalatasaraySK 😄 https://t.co/9vEsrJNngG
— Kütahyaspor (@Kutahyasporfk) November 7, 2026
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