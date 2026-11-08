İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı konuk etti. Ligde kötü günler geçiren Manchester United, bu maçta da kötü gidişatı durdurmadı. Manchester United, son anlarda bulduğu gollerle Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa, 1. dakikada Alysson ve 4. dakikada Nicolas Jackson'un golleriyle Manchester United deplasmanında 2-0'ı buldu.
Manchester United, 16. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golü ve 44. dakikada Youri Tielemans'ın ağları havalandırmasıyla devreye 2-2 gitti.
Aston Villa, 48. dakikada John McGinn'in penaltı golüyle Manchester United karşısında 3-2'yi buldu. Konuk ekip Aston Villa, 53. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle maçı 4-2'ye getirdi.
Manchester United'da Joshua Zirkzee'nin 90+2. dakikada attığı gol maçın skorunu 4-3'e getirdi. MANU, 90+7. dakikada Patrick Dorgu ile 4-4'ü buldu ve maç 4-4 sona erdi.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 8 yaptı. MANU, milli araya küme düşme hattında gidiyor. Michael Carric'in ekibi Manchester United, bu sezon ligdeki tek galibiyetini Ipswich Town karşısında aldı. Aston Villa, 13 puana yükseldi.
Manchester United, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Sunderland'i ağırlayacak.
Manchester United, 16. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golü ve 44. dakikada Youri Tielemans'ın ağları havalandırmasıyla devreye 2-2 gitti.
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Aston Villa, 48. dakikada John McGinn'in penaltı golüyle Manchester United karşısında 3-2'yi buldu. Konuk ekip Aston Villa, 53. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle maçı 4-2'ye getirdi.
Manchester United'da Joshua Zirkzee'nin 90+2. dakikada attığı gol maçın skorunu 4-3'e getirdi. MANU, 90+7. dakikada Patrick Dorgu ile 4-4'ü buldu ve maç 4-4 sona erdi.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 8 yaptı. MANU, milli araya küme düşme hattında gidiyor. Michael Carric'in ekibi Manchester United, bu sezon ligdeki tek galibiyetini Ipswich Town karşısında aldı. Aston Villa, 13 puana yükseldi.
Manchester United, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Sunderland'i ağırlayacak.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|27
|2
|Brighton
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|22
|3
|M.City
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|21
|4
|Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|18
|5
|Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|16
|6
|Everton
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|16
|7
|Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|15
|8
|Brentford
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|14
|9
|Leeds United
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|14
|10
|Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|13
|11
|Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|12
|Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|12
|13
|Hull City
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|11
|14
|Ipswich Town
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|11
|15
|Fulham
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|10
|16
|N. Forest
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|9
|17
|Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|9
|18
|M. United
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|8
|19
|Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|20
|C.Palace
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|7