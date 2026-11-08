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Manchester United puanı son anda kurtardı: 4X4'lük maç!

Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı. MANU, milli araya küme düşme hattında giriyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 21:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United puanı son anda kurtardı: 4X4'lük maç!
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı konuk etti. Ligde kötü günler geçiren Manchester United, bu maçta da kötü gidişatı durdurmadı. Manchester United, son anlarda bulduğu gollerle Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aston Villa, 1. dakikada Alysson ve 4. dakikada Nicolas Jackson'un golleriyle Manchester United deplasmanında 2-0'ı buldu.

Manchester United, 16. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golü ve 44. dakikada Youri Tielemans'ın ağları havalandırmasıyla devreye 2-2 gitti.

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Aston Villa, 48. dakikada John McGinn'in penaltı golüyle Manchester United karşısında 3-2'yi buldu. Konuk ekip Aston Villa, 53. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle maçı 4-2'ye getirdi.

Manchester United'da Joshua Zirkzee'nin 90+2. dakikada attığı gol maçın skorunu 4-3'e getirdi. MANU, 90+7. dakikada Patrick Dorgu ile 4-4'ü buldu ve maç 4-4 sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 8 yaptı. MANU, milli araya küme düşme hattında gidiyor. Michael Carric'in ekibi Manchester United, bu sezon ligdeki tek galibiyetini Ipswich Town karşısında aldı. Aston Villa, 13 puana yükseldi.

Manchester United, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Sunderland'i ağırlayacak.



  Takımlar O G B M A Y P
1 Arsenal 10 9 0 1 15 5 27
2 Brighton 10 7 1 2 26 7 22
3 M.City 10 7 0 3 21 13 21
4 Liverpool 10 5 3 2 14 10 18
5 Chelsea 10 5 1 4 19 16 16
6 Everton 10 4 4 2 12 10 16
7 Bournemouth 10 4 3 3 16 14 15
8 Brentford 10 3 5 2 16 11 14
9 Leeds United 10 3 5 2 10 8 14
10 Aston Villa 10 3 4 3 14 17 13
11 Tottenham 10 3 3 4 10 11 12
12 Newcastle 10 3 3 4 13 16 12
13 Hull City 10 2 5 3 11 11 11
14 Ipswich Town 10 3 2 5 15 20 11
15 Fulham 10 2 4 4 10 12 10
16 N. Forest 10 2 3 5 9 13 9
17 Coventry City 10 3 0 7 10 19 9
18 M. United 10 1 5 4 14 19 8
19 Sunderland 10 2 2 6 8 17 8
20 C.Palace 10 2 1 7 10 24 7
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