Beşiktaş'ta Vlahovic gollerini sürdürüyor

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında skorerliğine devam etti.
İlk yarıda attığı 2 golle Beşiktaş'ın galibiyetinde büyük pay sahibi olan Vlahovic, Leandro Trossard'ın iki kritik pasını golle sonuçlandırdı.
20. dakikada Trossard'ın savunmanın arasına gönderdiği topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Vlahovic, 45. dakikada da skoru 2-0'a taşıyan golü attı.
Ligdeki 9. maçında 9. golüne ulaşan Vlahovic, Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa'nın ardından Gençlerbirliği maçını da golle tamamladı. Tüm gollerini lig maçlarında kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da ön eleme etapları dahil 5 müsabakada ise rakip fileleri havalandıramadı.
Sırp oyuncu 9 golle gol krallığı yarışında üst sıralara yükseldi.
İlk yarıda attığı 2 golle Beşiktaş'ın galibiyetinde büyük pay sahibi olan Vlahovic, Leandro Trossard'ın iki kritik pasını golle sonuçlandırdı.
20. dakikada Trossard'ın savunmanın arasına gönderdiği topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Vlahovic, 45. dakikada da skoru 2-0'a taşıyan golü attı.
Ligdeki 9. maçında 9. golüne ulaşan Vlahovic, Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa'nın ardından Gençlerbirliği maçını da golle tamamladı. Tüm gollerini lig maçlarında kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da ön eleme etapları dahil 5 müsabakada ise rakip fileleri havalandıramadı.
Sırp oyuncu 9 golle gol krallığı yarışında üst sıralara yükseldi.
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