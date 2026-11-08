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Beşiktaş'ta Vlahovic gollerini sürdürüyor

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği maçında 2 kez ağları havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 23:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Vlahovic gollerini sürdürüyor
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Beşiktaş, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında skorerliğine devam etti.

İlk yarıda attığı 2 golle Beşiktaş'ın galibiyetinde büyük pay sahibi olan Vlahovic, Leandro Trossard'ın iki kritik pasını golle sonuçlandırdı.

20. dakikada Trossard'ın savunmanın arasına gönderdiği topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Vlahovic, 45. dakikada da skoru 2-0'a taşıyan golü attı.

Ligdeki 9. maçında 9. golüne ulaşan Vlahovic, Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa'nın ardından Gençlerbirliği maçını da golle tamamladı. Tüm gollerini lig maçlarında kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da ön eleme etapları dahil 5 müsabakada ise rakip fileleri havalandıramadı.

Sırp oyuncu 9 golle gol krallığı yarışında üst sıralara yükseldi.



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