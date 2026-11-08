Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
0
Fenerbahçe
5
Bugün
BİTTİ
Alanyaspor
0
Trabzonspor
2
CANLI
Beşiktaş
2
Gençlerbirliği
0
Bugün
BİTTİ
Rizespor
2
Erzurumspor
1
Bugün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Karagümrük
4
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Boluspor
1
Bodrum FK
2
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
1
Batman Petrolspor
1
Bugün
BİTTİ
FC Köln
1
Leverkusen
2
Bugün
BİTTİ
Brighton
2
Brentford
0
Bugün
BİTTİ
C.Palace
1
Liverpool
3
Bugün
BİTTİ
Ipswich Town
1
Bournemouth
2
Bugün
BİTTİ
Sunderland
1
Chelsea
0
Bugün
BİTTİ
M. United
4
Aston Villa
4
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Barcelona
Bugün
BİTTİ
SSC Napoli
1
Lazio
1
Bugün
BİTTİ
Genoa
1
AC Milan
2
Bugün
BİTTİ
Monza
0
Atalanta
1
CANLI
90'
Inter
2
Como
0
Bugün
22:45
Fiorentina
Juventus
Bugün
BİTTİ
Brest
2
Lyon
0
Bugün
BİTTİ
Le Mans
1
AS Monaco
1
Bugün
22:45
Lens
Marsilya

Ayhancan Güven, Monza'da 6'ncılık elde etti

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Monza 6 Saat Yarışı'nda 6'ncılık elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven, Monza'da 6'ncılık elde etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey takımı, LMGT3 sınıfında katıldığı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 8. ve son ayağı Monza 6 Saat Yarışı'nda 6. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta mücadele eden Ayhancan, Manthey takımının 91 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçti.

Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy'nin olduğu takım arkadaşlarıyla yarışan Red Bull sporcusu Ayhancan, 9. sırada başladığı yarışı 6. sırada bitirdi.

İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile beraber TF Türkiye takımının 34 numaralı otomobilini kullanan bir diğer Türk sürücü Salih Yoluç ise yarışı 11. sırada tamamladı.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.