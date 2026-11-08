Ayhancan Güven, Monza'da 6'ncılık elde etti

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey takımı, LMGT3 sınıfında katıldığı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 8. ve son ayağı Monza 6 Saat Yarışı'nda 6. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta mücadele eden Ayhancan, Manthey takımının 91 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçti.
Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy'nin olduğu takım arkadaşlarıyla yarışan Red Bull sporcusu Ayhancan, 9. sırada başladığı yarışı 6. sırada bitirdi.
İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile beraber TF Türkiye takımının 34 numaralı otomobilini kullanan bir diğer Türk sürücü Salih Yoluç ise yarışı 11. sırada tamamladı.
Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy'nin olduğu takım arkadaşlarıyla yarışan Red Bull sporcusu Ayhancan, 9. sırada başladığı yarışı 6. sırada bitirdi.
İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile beraber TF Türkiye takımının 34 numaralı otomobilini kullanan bir diğer Türk sürücü Salih Yoluç ise yarışı 11. sırada tamamladı.
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