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İrfan Can Kahveci'den 200. maçında anlamlı goller

Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıkan İrfan Can Kahveci, bu özel karşılaşmayı gollerle süsledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 16:42 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 18:11
Haber: Sporx.com
İrfan Can Kahveci'den 200. maçında anlamlı goller
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla önemli bir kilometre taşına ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kahveci, sarı-lacivertli formayla çıktığı 200. maçını iki golle taçlandırdı.

Çorum karşısında 21 ve 56. dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, kariyerindeki bu özel karşılaşmada çifte gol sevinci yaşadı.

UZAKTAN GOLLERDE ZİRVEDE

İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından attığı gollerle de dikkat çekiyor.

Süper Lig'de ilk kez forma giydiği 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 23 gol kaydeden milli futbolcu, bu dönemde ligin bu alandaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Öte yandan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de 200 maçta 37 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.



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