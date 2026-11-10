Dwight Powell'dan Tarık Biberovic itirafı! Fenerbahçe'ye böyle geldi

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Dwight Powell, kulübün televizyon kanalına konuk olarak merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni ziyaret eden, saha içini ve soyunma odasını gezen, Fenerbahçe Müzesi'nde kulübün tarihi hakkında bilgi alan Kanadalı basketbolcu, İstanbul'daki ilk günlerini ve sarı-lacivertli takıma transfer sürecini anlattı.
"HERKES BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"
İstanbul'daki ilk günlerinin güzel geçtiğini belirten Powell, "Şu ana kadar her şey harika. İstanbul'u keşfedecek çok fazla bir zamanım olmadı henüz. Ya oteldeyim ya da antrenmandayım ki bence bu da olması gereken zaten özellikle başlangıç olarak. Takım da çok iyi, herkes çok yardımcı oluyor. Bana başarılı olabilmem için her türlü fırsatı tanıyorlar. Sistemi anlamamda da yardımcı oluyorlar. Öğrenecek çok fazla şey var ve bu bir süreç olacak. Herkes çok yardımcı oluyor ve bu harika." ifadelerini kullandı.
Takımın oyun sistemine alışma süreciyle ilgili de konuşan deneyimli oyuncu, hücum ve savunmadaki farklı senaryoları öğrenmeye çalıştığını belirterek, antrenmanlarda gerçek maç senaryolarının canlandırılmasının kendisi için en iyi öğrenme yöntemi olduğunu dile getirdi.
"KOÇ SARUNAS, TAKIMA EN İYİ KATKIYI VERMEMİ İSTİYOR"
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un kendisinden beklentilerini de anlatan Powell, "Benden beklentileri konusunda oldukça netti. Şimdiye kadar yaptıklarımdan farklı bir şey istemiyor. Sahada mücadeleci olmamı, savunmada takımın temel direklerinden biri olmamı, takım arkadaşlarımla sürekli iletişim halinde kalmamı, sert perdeler yapmamı ve fiziksel olarak varlığımı hissettirmemi bekliyor. Bunun yanında hem hücumda hem de savunmada takım sistemine uyum sağlayarak her pozisyonda başarılı olabilmemiz için takıma mümkün olan en iyi katkıyı vermemi istiyor." dedi.
Takım arkadaşlarıyla yakalayacağı uyum konusunda heyecanlı olduğunu belirten Kanadalı basketbolcu, kadronun kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve kendi özellikleriyle takım arkadaşlarının oyununu tamamlayabileceğini düşündüğünü söyledi.
"TARIK BİBEROVIC BENİ İKNA ETTİ"
EuroLeague'de forma giymenin kariyerinde her zaman ilgisini çeken bir seçenek olduğunu kaydeden Powell, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerin etkili olduğunu belirtti.
Kanadalı oyuncu, "Genel olarak basketbolu seven biri olarak, aynı zamanda ABD dışında büyümüş, FIBA basketbolu ve uluslararası basketbol oynamış biri olarak EuroLeague her zaman aklımın bir köşesindeydi. Elbette geçmişte EuroLeague'i şu anda takip ettiğim kadar yakından takip etmiyordum ama basketbol oynamaya başladığımdan beri hep ilgimi çeken bir organizasyondu. Dolayısıyla içimde her zaman bir merak vardı. Kariyerimin bu döneminde böyle bir fırsat karşıma çıktığında, en yakın olduğum insanlarla konuştum ve bunun gerçekten çok iyi bir fırsat olduğu oldukça açıktı." ifadelerini kullandı.
Transfer kararında Tarık Biberovic ile yaptığı görüşmeye özel bir parantez açan Powell, "En yakın arkadaşlarımla ve çocukluğumdan beri tanıdığım, kendi ülkemdeki antrenörümle konuştum. Kendisi Avrupalı olduğu için bu fırsat karşısında hem benim adıma hem de kendi adına son derece heyecanlandı. Ayrıca daha önce burada oynamış olan ve muhtemelen dünyanın en büyük Fenerbahçe taraftarı diyebileceğim Tarık'la da konuşma fırsatım oldu. Tarık beni hem takım konusunda hem de koç konusunda gerçekten ikna etti. Üstelik yalnızca bunlarla da kalmadı; İstanbul'u ve Türkiye'yi de anlattı. Sonrasında Dyshawn Pierre gibi başka isimlerle de konuştum ama açıkçası Tarık ile konuştuktan sonra karar vermek benim için oldukça kolaydı." diye konuştu.
"REKABET ETMEYİ SEVEN BİRİ İÇİN HARİKA BİR FIRSAT"
Tarık Biberovic ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'nin hedefleri ve taraftarları hakkında da bilgi edindiğini söyleyen Powell, "Her şeyden önce buranın beklentilerinin çok yüksek olduğunu, oldukça talepkâr bir ortam olduğunu söyledi. Koç kazanmak istiyor. Her maçta rekabetçi olmak ve galibiyet için mücadele etmek istiyor. Son derece kararlı ve hedeflerine odaklanmış biri. Bence olması gereken de tam olarak bu. Bunun yanında, Fenerbahçe'nin dünyanın en iyi taraftar topluluklarından birine, hatta belki de en iyisine sahip olduğunu anlattı. Üstelik bu taraftarlar basketbolu gerçekten çok iyi bilen ve beklentileri oldukça yüksek olan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu baskının beraberinde getirdiği büyük bir karşılık ve tatmin de var. Rekabet etmeyi, mücadele etmeyi seven biri için burası gerçekten harika bir fırsat. Ben de sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'nin köklü tarihine de değinen Powell, sarı-lacivertli kulüpte bulunmaktan onur duyduğunu ve organizasyonun başarısına katkı sağlamayı istediğini dile getirdi.
NBA'DEN AVRUPA BASKETBOLUNA GEÇİŞ
NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki farklılıklar ve adaptasyon süreci hakkında da konuşan Powell, Kanada Milli Takımı'ndaki tecrübelerinin bu geçişte kendisine yardımcı olduğunu belirtti.
Kanadalı oyuncu, FIBA basketbolunu ve uluslararası maçları deneyimlemenin önemli bir avantaj olduğunu ifade ederek, Avrupa basketbolunun taktiksel anlayışını ve oyun düzenlerini öğrenmeye devam ettiğini söyledi. Powell, takım arkadaşlarını tanımanın ve başantrenörün beklentilerini sahaya yansıtmanın adaptasyon sürecinin en önemli parçaları olduğunu kaydetti.
Takıma katabileceği özellikleri anlatan deneyimli basketbolcu, "Bence en önemli özelliğim, her pozisyondan başarılı çıkabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olmam. Sahada her zaman yüksek mücadeleyle oynamak benim için bir gurur kaynağı. Ancak bu geçiş sürecinde benim açımdan en önemli noktalardan biri, takımımızın sistemini öğrenmek ve enerjimi nerede, nasıl kullanmam gerektiğini anlamak. Çünkü bazı durumlarda yanlış yerde fazla çaba göstermek, takım arkadaşlarım için fırsat yaratmak yerine onların önünü kesmeme neden olabilir. Ama genel olarak sahaya enerji getirmek ve takım arkadaşlarıma fırsatlar yaratmanın yollarını bulmak, basketbolda en sevdiğim şeylerden biri." dedi.
İLK MAÇINDAKİ ZORLUĞU ANLATTI
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına EuroLeague'de Baskonia karşısında çıkan ve mücadeleyi 3 sayı, 7 ribaundla tamamlayan Powell, ilk karşılaşmasındaki deneyimini de anlattı.
İlk maçın ardından kendisini oldukça yorgun hissettiğini belirten Kanadalı oyuncu, Avrupa basketbolundaki fiziksel mücadelenin ve yoğunluğun çok yüksek olduğunu söyledi. NBA'e kıyasla maçların daha kısa olmasının da oyuncuların oyuna yavaş yavaş girme veya ritim bulma şansını azalttığını ifade etti.
Powell, Jasikevicius'un ilk maçında kendisi için oyun planını basit tuttuğunu ve önceden çalıştığı setleri uygulamasına yardımcı olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte oyun kitabını daha kapsamlı öğrenmek istediğini dile getirdi.
Takım arkadaşlarının oyun alışkanlıklarını tanımanın da önemli olduğunu vurgulayan deneyimli pivot, NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki fiziksel temas farklılıklarına alışmaya çalıştığını söyledi. Powell, "Benim için en büyük uyum süreci de tam olarak bu: Ne zaman ve nerede fiziksel temas kurabileceğimi öğrenmek." ifadelerini kullandı.
NBA FİNALLERİ KARİYERİNİN ZİRVESİ OLDU
NBA kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçiren ve Luka Doncic ile birlikte NBA Finalleri'ne yükselme başarısı yaşayan Powell, Dallas yıllarını değerlendirdi.
Kanadalı basketbolcu, "Dallas'ta çok uzun yıllar geçirdim. O yüzden tek bir an seçmek benim için gerçekten zor. Sanırım NBA Finalleri'ne yükselmek diyebilirim. Sonuçta bu, her zaman ulaşmak istediğiniz en büyük hedef. Ama o noktaya gelene kadar yaşadığımız o kadar fazla özel an var ki… Dallas'ta sahip olduğum fırsatlar için minnettarım. Orada biriktirdiğim pek çok güzel anı ve kurduğum çok değerli ilişkiler var." dedi.
Kariyerindeki bireysel performanslardan ziyade takım başarılarına önem verdiğini belirten Powell, iki farklı dönemde NBA Finalleri'ne ve konferans finallerine yükselmelerinin kendisi için özel olduğunu söyledi.
Takım başarısının bireysel hedeflerin önünde olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, "Kendimi başkalarıyla kıyaslamıyorum. Basketbolun içinde yetişirken bana öğretilen şey, her pozisyonda takım için en doğru tercihin yapılması gerektiğiydi. Her durumda takımın başarılı olması için en iyi seçenek vardır. Çünkü amaç kazanmak. Bence bir maç boyunca da bir sezon boyunca da takımın başarılı olması için birbirinden farklı pek çok durumla karşılaşıyorsunuz. Bu durumlarda egonuzu bir kenara bırakmanız ve takımın yapmaya çalıştığı şeye tamamen inanıp kendinizi adamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sahada kendisini en rahat hissettiği oyunlara da değinen Powell, pivot olarak perdeleme ve devrilme oyunlarının güçlü yönleri arasında bulunduğunu belirtti. Takım arkadaşlarını boşa çıkarmayı, rakip savunmanın dengesini bozmayı, potaya devrilerek alley-oop paslarını bitirmeyi ve kısa devrilmeler sonrasında topu dışarı aktarmayı sevdiğini söyledi.
BASKETBOLA BAŞLAMA HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ
Basketbola başlama hikayesinin oldukça ilginç olduğunu anlatan Powell, çocukluk döneminde Toronto'da atletizm yaptığını ve bir gün antrenmana giderken tanımadığı bir kişinin kendisine basketbol oynaması gerektiğini söylediğini aktardı.
Bu kişinin daha sonra hayatında önemli bir yere sahip olacak antrenörü Vlad Matevski olduğunu belirten Powell, "O zamanlar bu adamı hiç tanımıyordum. Benim için tamamen yabancı biriydi. Bana, 'Sen basketbol oynamalısın, zamanını boşa harcıyorsun' dedi. Ardından telefon numarasını verdi ve takımında oynayacağımı söyledi. Atletizm antrenmanından sonra eve döndüm ve anneme adamın telefon numarasını verdim. Annem o numarayı aradı ve o kişinin Vlad Matevski olduğunu öğrendik." dedi.
Matevski'nin o günden beri antrenörü olduğunu belirten Powell, basketbolun temellerini, oyuna bakış açısını ve çalışma disiplinini kendisinden öğrendiğini ifade etti. Deneyimli basketbolcu, Matevski'yi basketbol hayatında bir baba figürü olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.
STANFORD ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM GÖRDÜ
Stanford Üniversitesi'nde Bilim, Teknoloji ve Toplum bölümünde eğitim alan Powell, üniversite yıllarının kendisine önemli katkılar sağladığını anlattı.
Sosyal bilimler alanındaki lisans programında bilgisayar bilimleri üzerine de eğitim aldığını belirten Kanadalı oyuncu, akademik sorumluluklarla basketbolu birlikte yürütmenin kolay olmadığını söyledi. Üniversite döneminin kendisine zaman yönetimini öğrettiğini ifade eden Powell, takım arkadaşlarıyla birbirlerine destek olarak zorlu süreci tamamladıklarını dile getirdi.
ŞİİR YAZIYOR, TÜRK KAHVESİNİ SEVİYOR
Saha dışındaki yaşamına ilişkin de açıklamalarda bulunan Powell, ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimde kalmaya önem verdiğini, yeni şeyler öğrenmekten, okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlandığını belirtti.
Kahveye olan sevgisinden de bahseden deneyimli basketbolcu, Türk kahvesini denediğini ve çok beğendiğini söyledi. Kafelerde vakit geçirmeyi sevdiğini ifade eden Powell, kendisini sade bir hayat yaşayan biri olarak tanımladı.
Şiire olan ilgisinin ise 13-14 yaşlarında başladığını belirten Kanadalı oyuncu, arkadaşının abisinin başlattığı bir sanat organizasyonu sayesinde şiirle tanıştığını anlattı. O günden beri şiir yazmaya devam ettiğini söyleyen Powell, "Şiir hayatımın bir parçası olmaya devam ediyor." dedi.
Türkçe öğrenmeye çalıştığını da aktaran Powell, "Öğrenmeye çalışıyorum ama oldukça zor! Sanırım 'merhaba' diyebiliyorum. Bir de 'tamam' var. Şimdilik bildiklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ GÖNDERDİ
Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Dwight Powell, Fenerbahçe taraftarının tutkusundan etkilendiğini belirtti.
Kanadalı basketbolcu, "Taraftarlarımızı daha yakından tanımak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten inanılmazlar! Daha buraya gelmeden önce bile bu tutkuyu hissedebiliyordum. İnanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Şimdi onları gururlandırmak ve onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki onlar her zaman bizim yanımızda olacaklar ve bizi desteklemeye devam edecekler. Ben de bunun bilinciyle çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
"HERKES BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"
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İstanbul'daki ilk günlerinin güzel geçtiğini belirten Powell, "Şu ana kadar her şey harika. İstanbul'u keşfedecek çok fazla bir zamanım olmadı henüz. Ya oteldeyim ya da antrenmandayım ki bence bu da olması gereken zaten özellikle başlangıç olarak. Takım da çok iyi, herkes çok yardımcı oluyor. Bana başarılı olabilmem için her türlü fırsatı tanıyorlar. Sistemi anlamamda da yardımcı oluyorlar. Öğrenecek çok fazla şey var ve bu bir süreç olacak. Herkes çok yardımcı oluyor ve bu harika." ifadelerini kullandı.
Takımın oyun sistemine alışma süreciyle ilgili de konuşan deneyimli oyuncu, hücum ve savunmadaki farklı senaryoları öğrenmeye çalıştığını belirterek, antrenmanlarda gerçek maç senaryolarının canlandırılmasının kendisi için en iyi öğrenme yöntemi olduğunu dile getirdi.
"KOÇ SARUNAS, TAKIMA EN İYİ KATKIYI VERMEMİ İSTİYOR"
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un kendisinden beklentilerini de anlatan Powell, "Benden beklentileri konusunda oldukça netti. Şimdiye kadar yaptıklarımdan farklı bir şey istemiyor. Sahada mücadeleci olmamı, savunmada takımın temel direklerinden biri olmamı, takım arkadaşlarımla sürekli iletişim halinde kalmamı, sert perdeler yapmamı ve fiziksel olarak varlığımı hissettirmemi bekliyor. Bunun yanında hem hücumda hem de savunmada takım sistemine uyum sağlayarak her pozisyonda başarılı olabilmemiz için takıma mümkün olan en iyi katkıyı vermemi istiyor." dedi.
Takım arkadaşlarıyla yakalayacağı uyum konusunda heyecanlı olduğunu belirten Kanadalı basketbolcu, kadronun kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve kendi özellikleriyle takım arkadaşlarının oyununu tamamlayabileceğini düşündüğünü söyledi.
"TARIK BİBEROVIC BENİ İKNA ETTİ"
EuroLeague'de forma giymenin kariyerinde her zaman ilgisini çeken bir seçenek olduğunu kaydeden Powell, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerin etkili olduğunu belirtti.
Kanadalı oyuncu, "Genel olarak basketbolu seven biri olarak, aynı zamanda ABD dışında büyümüş, FIBA basketbolu ve uluslararası basketbol oynamış biri olarak EuroLeague her zaman aklımın bir köşesindeydi. Elbette geçmişte EuroLeague'i şu anda takip ettiğim kadar yakından takip etmiyordum ama basketbol oynamaya başladığımdan beri hep ilgimi çeken bir organizasyondu. Dolayısıyla içimde her zaman bir merak vardı. Kariyerimin bu döneminde böyle bir fırsat karşıma çıktığında, en yakın olduğum insanlarla konuştum ve bunun gerçekten çok iyi bir fırsat olduğu oldukça açıktı." ifadelerini kullandı.
Transfer kararında Tarık Biberovic ile yaptığı görüşmeye özel bir parantez açan Powell, "En yakın arkadaşlarımla ve çocukluğumdan beri tanıdığım, kendi ülkemdeki antrenörümle konuştum. Kendisi Avrupalı olduğu için bu fırsat karşısında hem benim adıma hem de kendi adına son derece heyecanlandı. Ayrıca daha önce burada oynamış olan ve muhtemelen dünyanın en büyük Fenerbahçe taraftarı diyebileceğim Tarık'la da konuşma fırsatım oldu. Tarık beni hem takım konusunda hem de koç konusunda gerçekten ikna etti. Üstelik yalnızca bunlarla da kalmadı; İstanbul'u ve Türkiye'yi de anlattı. Sonrasında Dyshawn Pierre gibi başka isimlerle de konuştum ama açıkçası Tarık ile konuştuktan sonra karar vermek benim için oldukça kolaydı." diye konuştu.
"REKABET ETMEYİ SEVEN BİRİ İÇİN HARİKA BİR FIRSAT"
Tarık Biberovic ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'nin hedefleri ve taraftarları hakkında da bilgi edindiğini söyleyen Powell, "Her şeyden önce buranın beklentilerinin çok yüksek olduğunu, oldukça talepkâr bir ortam olduğunu söyledi. Koç kazanmak istiyor. Her maçta rekabetçi olmak ve galibiyet için mücadele etmek istiyor. Son derece kararlı ve hedeflerine odaklanmış biri. Bence olması gereken de tam olarak bu. Bunun yanında, Fenerbahçe'nin dünyanın en iyi taraftar topluluklarından birine, hatta belki de en iyisine sahip olduğunu anlattı. Üstelik bu taraftarlar basketbolu gerçekten çok iyi bilen ve beklentileri oldukça yüksek olan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu baskının beraberinde getirdiği büyük bir karşılık ve tatmin de var. Rekabet etmeyi, mücadele etmeyi seven biri için burası gerçekten harika bir fırsat. Ben de sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'nin köklü tarihine de değinen Powell, sarı-lacivertli kulüpte bulunmaktan onur duyduğunu ve organizasyonun başarısına katkı sağlamayı istediğini dile getirdi.
NBA'DEN AVRUPA BASKETBOLUNA GEÇİŞ
NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki farklılıklar ve adaptasyon süreci hakkında da konuşan Powell, Kanada Milli Takımı'ndaki tecrübelerinin bu geçişte kendisine yardımcı olduğunu belirtti.
Kanadalı oyuncu, FIBA basketbolunu ve uluslararası maçları deneyimlemenin önemli bir avantaj olduğunu ifade ederek, Avrupa basketbolunun taktiksel anlayışını ve oyun düzenlerini öğrenmeye devam ettiğini söyledi. Powell, takım arkadaşlarını tanımanın ve başantrenörün beklentilerini sahaya yansıtmanın adaptasyon sürecinin en önemli parçaları olduğunu kaydetti.
Takıma katabileceği özellikleri anlatan deneyimli basketbolcu, "Bence en önemli özelliğim, her pozisyondan başarılı çıkabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olmam. Sahada her zaman yüksek mücadeleyle oynamak benim için bir gurur kaynağı. Ancak bu geçiş sürecinde benim açımdan en önemli noktalardan biri, takımımızın sistemini öğrenmek ve enerjimi nerede, nasıl kullanmam gerektiğini anlamak. Çünkü bazı durumlarda yanlış yerde fazla çaba göstermek, takım arkadaşlarım için fırsat yaratmak yerine onların önünü kesmeme neden olabilir. Ama genel olarak sahaya enerji getirmek ve takım arkadaşlarıma fırsatlar yaratmanın yollarını bulmak, basketbolda en sevdiğim şeylerden biri." dedi.
İLK MAÇINDAKİ ZORLUĞU ANLATTI
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına EuroLeague'de Baskonia karşısında çıkan ve mücadeleyi 3 sayı, 7 ribaundla tamamlayan Powell, ilk karşılaşmasındaki deneyimini de anlattı.
İlk maçın ardından kendisini oldukça yorgun hissettiğini belirten Kanadalı oyuncu, Avrupa basketbolundaki fiziksel mücadelenin ve yoğunluğun çok yüksek olduğunu söyledi. NBA'e kıyasla maçların daha kısa olmasının da oyuncuların oyuna yavaş yavaş girme veya ritim bulma şansını azalttığını ifade etti.
Powell, Jasikevicius'un ilk maçında kendisi için oyun planını basit tuttuğunu ve önceden çalıştığı setleri uygulamasına yardımcı olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte oyun kitabını daha kapsamlı öğrenmek istediğini dile getirdi.
Takım arkadaşlarının oyun alışkanlıklarını tanımanın da önemli olduğunu vurgulayan deneyimli pivot, NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki fiziksel temas farklılıklarına alışmaya çalıştığını söyledi. Powell, "Benim için en büyük uyum süreci de tam olarak bu: Ne zaman ve nerede fiziksel temas kurabileceğimi öğrenmek." ifadelerini kullandı.
NBA FİNALLERİ KARİYERİNİN ZİRVESİ OLDU
NBA kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçiren ve Luka Doncic ile birlikte NBA Finalleri'ne yükselme başarısı yaşayan Powell, Dallas yıllarını değerlendirdi.
Kanadalı basketbolcu, "Dallas'ta çok uzun yıllar geçirdim. O yüzden tek bir an seçmek benim için gerçekten zor. Sanırım NBA Finalleri'ne yükselmek diyebilirim. Sonuçta bu, her zaman ulaşmak istediğiniz en büyük hedef. Ama o noktaya gelene kadar yaşadığımız o kadar fazla özel an var ki… Dallas'ta sahip olduğum fırsatlar için minnettarım. Orada biriktirdiğim pek çok güzel anı ve kurduğum çok değerli ilişkiler var." dedi.
Kariyerindeki bireysel performanslardan ziyade takım başarılarına önem verdiğini belirten Powell, iki farklı dönemde NBA Finalleri'ne ve konferans finallerine yükselmelerinin kendisi için özel olduğunu söyledi.
Takım başarısının bireysel hedeflerin önünde olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, "Kendimi başkalarıyla kıyaslamıyorum. Basketbolun içinde yetişirken bana öğretilen şey, her pozisyonda takım için en doğru tercihin yapılması gerektiğiydi. Her durumda takımın başarılı olması için en iyi seçenek vardır. Çünkü amaç kazanmak. Bence bir maç boyunca da bir sezon boyunca da takımın başarılı olması için birbirinden farklı pek çok durumla karşılaşıyorsunuz. Bu durumlarda egonuzu bir kenara bırakmanız ve takımın yapmaya çalıştığı şeye tamamen inanıp kendinizi adamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sahada kendisini en rahat hissettiği oyunlara da değinen Powell, pivot olarak perdeleme ve devrilme oyunlarının güçlü yönleri arasında bulunduğunu belirtti. Takım arkadaşlarını boşa çıkarmayı, rakip savunmanın dengesini bozmayı, potaya devrilerek alley-oop paslarını bitirmeyi ve kısa devrilmeler sonrasında topu dışarı aktarmayı sevdiğini söyledi.
BASKETBOLA BAŞLAMA HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ
Basketbola başlama hikayesinin oldukça ilginç olduğunu anlatan Powell, çocukluk döneminde Toronto'da atletizm yaptığını ve bir gün antrenmana giderken tanımadığı bir kişinin kendisine basketbol oynaması gerektiğini söylediğini aktardı.
Bu kişinin daha sonra hayatında önemli bir yere sahip olacak antrenörü Vlad Matevski olduğunu belirten Powell, "O zamanlar bu adamı hiç tanımıyordum. Benim için tamamen yabancı biriydi. Bana, 'Sen basketbol oynamalısın, zamanını boşa harcıyorsun' dedi. Ardından telefon numarasını verdi ve takımında oynayacağımı söyledi. Atletizm antrenmanından sonra eve döndüm ve anneme adamın telefon numarasını verdim. Annem o numarayı aradı ve o kişinin Vlad Matevski olduğunu öğrendik." dedi.
Matevski'nin o günden beri antrenörü olduğunu belirten Powell, basketbolun temellerini, oyuna bakış açısını ve çalışma disiplinini kendisinden öğrendiğini ifade etti. Deneyimli basketbolcu, Matevski'yi basketbol hayatında bir baba figürü olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.
STANFORD ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM GÖRDÜ
Stanford Üniversitesi'nde Bilim, Teknoloji ve Toplum bölümünde eğitim alan Powell, üniversite yıllarının kendisine önemli katkılar sağladığını anlattı.
Sosyal bilimler alanındaki lisans programında bilgisayar bilimleri üzerine de eğitim aldığını belirten Kanadalı oyuncu, akademik sorumluluklarla basketbolu birlikte yürütmenin kolay olmadığını söyledi. Üniversite döneminin kendisine zaman yönetimini öğrettiğini ifade eden Powell, takım arkadaşlarıyla birbirlerine destek olarak zorlu süreci tamamladıklarını dile getirdi.
ŞİİR YAZIYOR, TÜRK KAHVESİNİ SEVİYOR
Saha dışındaki yaşamına ilişkin de açıklamalarda bulunan Powell, ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimde kalmaya önem verdiğini, yeni şeyler öğrenmekten, okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlandığını belirtti.
Kahveye olan sevgisinden de bahseden deneyimli basketbolcu, Türk kahvesini denediğini ve çok beğendiğini söyledi. Kafelerde vakit geçirmeyi sevdiğini ifade eden Powell, kendisini sade bir hayat yaşayan biri olarak tanımladı.
Şiire olan ilgisinin ise 13-14 yaşlarında başladığını belirten Kanadalı oyuncu, arkadaşının abisinin başlattığı bir sanat organizasyonu sayesinde şiirle tanıştığını anlattı. O günden beri şiir yazmaya devam ettiğini söyleyen Powell, "Şiir hayatımın bir parçası olmaya devam ediyor." dedi.
Türkçe öğrenmeye çalıştığını da aktaran Powell, "Öğrenmeye çalışıyorum ama oldukça zor! Sanırım 'merhaba' diyebiliyorum. Bir de 'tamam' var. Şimdilik bildiklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ GÖNDERDİ
Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Dwight Powell, Fenerbahçe taraftarının tutkusundan etkilendiğini belirtti.
Kanadalı basketbolcu, "Taraftarlarımızı daha yakından tanımak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten inanılmazlar! Daha buraya gelmeden önce bile bu tutkuyu hissedebiliyordum. İnanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Şimdi onları gururlandırmak ve onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki onlar her zaman bizim yanımızda olacaklar ve bizi desteklemeye devam edecekler. Ben de bunun bilinciyle çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.