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Fenerbahçe'de Mason Greenwood hız kesmiyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, Çorum FK karşısında da fileleri havalandırarak son 4 maçındaki gol sayısını 3'e çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 16:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Mason Greenwood hız kesmiyor!
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Fenerbahçe'de Mason Greenwood, son haftalardaki golcü performansını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli futbolcu, Çorum FK ile oynanan karşılaşmada rakip ağları havalandırarak takımına skor katkısı sağladı.

SON 4 MAÇTA 3 GOL

Çorum FK karşısında attığı golle son 4 maçında 3 gole ulaşan Greenwood, Fenerbahçe hücumunun etkili isimlerinden biri olmaya devam etti.



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