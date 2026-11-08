Fenerbahçe'de Mason Greenwood hız kesmiyor!

Fenerbahçe'de Mason Greenwood, son haftalardaki golcü performansını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli futbolcu, Çorum FK ile oynanan karşılaşmada rakip ağları havalandırarak takımına skor katkısı sağladı.
SON 4 MAÇTA 3 GOL
Çorum FK karşısında attığı golle son 4 maçında 3 gole ulaşan Greenwood, Fenerbahçe hücumunun etkili isimlerinden biri olmaya devam etti.
SON 4 MAÇTA 3 GOL
Çorum FK karşısında attığı golle son 4 maçında 3 gole ulaşan Greenwood, Fenerbahçe hücumunun etkili isimlerinden biri olmaya devam etti.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü