Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı şifresiz izle canlı bein sports 1 linki
Haber Tarihi: 08 Kasım 2026 19:50 -
Güncelleme Tarihi:
08 Kasım 2026 19:50
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı şifresiz izle canlı bein sports 1 linki
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bein sports 1 yayın linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Gençlerbirliği maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı yayın izleme detayları
Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson, Hamza Aydar, Diabate, Oğulcan, Adama Traore, Tongya, Gouveia, Mendes.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.
Sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ'TA KART SINIRINDAKİLER
Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.
Ligde 8. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 9. haftada konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 10. haftada ise konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3. haftada Crystal Palace ile sahasında 2-2'lik eşitliği bozamazken 4. haftada da Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Bu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.
HEDEF İÇ SAHADA 6'DA 6
Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken, 3 gole engel olamadı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.
97. RANDEVU
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla Süper Lig'de 97. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş 55, Gençlerbirliği ise 10 kez kazandı, Taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş, 156 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 66 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA SON 2 MAÇTA KAYBETTİ
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile "Dolmabahçe"de oynadığı son 2 lig maçında mağlup oldu.
Tarafların 2020-2021 sezonunda İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Ankara temsilcisi, sahadan tek golle 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'de kozlarını 4 yıllık aranın ardından geçen sezon paylaşan takımların randevusunda Gençlerbirliği, rakibini bu kez 2-1 yendi.
BEŞİKTAŞ, EVİNDE 3 KEZ KAYBETTİ
Siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğü, ev sahibi olduğu müsabakalara da yansıdı.
Beşiktaş, sahasında yaptığı 48 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece 3 kez yenildi. Taraflar, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini 2000-2001 sezonunda 3-0'lık skorla aldı. Ankara temsilcisi, 2020-2021 sezonunda rakibini İstanbul'da 1-0 yenerek ikinci kez sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, iç sahada 85 gol attı, rakibinin 28 golüne engel olamadı.
İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Öte yandan Beşiktaş, ayrıca Tüpraş Stadı'nın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile iç sahadaki bir mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı.
Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.
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