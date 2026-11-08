Guendouzi: 'Bu galibiyetler moral kaynağı olacak'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takımın Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK"
İyi bir hafta geçirdiklerini belirten Guendouzi, "Bence gayet iyi bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Zira bu hafta içerisinde iki güzel netice aldık ve dolayısıyla almış olduğumuz neticelerden ötürü de gayet mutluyuz. Almış olduğumuz bu iki güzel galibiyetle beraber aslında takım olarak iyi de bir reaksiyon göstermiş olduk. Tabii ki de bu galibiyetleri önümüzdeki haftalar için bir moral kaynağı olarak kullanıp çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"MİLLİ ARADAN SONRA DA AYNI PERFORMANSI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"
Milli aranın ardından da aynı performansı sergilemek istediklerini vurgulayan Fransız futbolcu, "Bu galibiyetlerin moraliyle çalışmamızı sürdüreceğiz. Çünkü milli aradan sonra da aynı performansı göstermemiz gerekiyor. Aslında oynamış olduğumuz maçlarda şunu görmüş olduk: Biz gerçekten kaliteli bir ekibiz, kaliteli bir gruba sahibiz. Dolayısıyla daha da ilerleyebilmek ve gelişebilmek adına kendi kalitemizi ortaya koymak ve milli aradan sonra da daha çok çalışmak niyetindeyiz." dedi.
Sarı-lacivertli takımın Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK"
İyi bir hafta geçirdiklerini belirten Guendouzi, "Bence gayet iyi bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Zira bu hafta içerisinde iki güzel netice aldık ve dolayısıyla almış olduğumuz neticelerden ötürü de gayet mutluyuz. Almış olduğumuz bu iki güzel galibiyetle beraber aslında takım olarak iyi de bir reaksiyon göstermiş olduk. Tabii ki de bu galibiyetleri önümüzdeki haftalar için bir moral kaynağı olarak kullanıp çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"MİLLİ ARADAN SONRA DA AYNI PERFORMANSI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"
Milli aranın ardından da aynı performansı sergilemek istediklerini vurgulayan Fransız futbolcu, "Bu galibiyetlerin moraliyle çalışmamızı sürdüreceğiz. Çünkü milli aradan sonra da aynı performansı göstermemiz gerekiyor. Aslında oynamış olduğumuz maçlarda şunu görmüş olduk: Biz gerçekten kaliteli bir ekibiz, kaliteli bir gruba sahibiz. Dolayısıyla daha da ilerleyebilmek ve gelişebilmek adına kendi kalitemizi ortaya koymak ve milli aradan sonra da daha çok çalışmak niyetindeyiz." dedi.
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