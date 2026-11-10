Fransa'da Thuram şoku! Türkiye maçında yok

Fransa Milli Takımı'nda Marcus Thuram, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı. Thuram'ın yerine 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

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calendar 10 Kasım 2026 21:01
Fransa'da Thuram şoku! Türkiye maçında yok
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Fransa Milli Takımı'na UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde kötü haber geldi. Inter forması giyen Marcus Thuram, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 29 yaşındaki forvet, Inter'in Como'yu 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sağ arka adalesinde ağrı hissetti.

Fransa Futbol Federasyonu, Thuram'ın devam eden rahatsızlığı nedeniyle pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmana katılamadığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Salı sabahı yapılan kontrollerin ardından Inter ve oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Thuram'ın kulübüne dönmesine karar verildi.

TÜRKİYE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Marcus Thuram, Fransa'nın perşembe günü Milano'da İtalya, pazar günü ise Bordeaux'da A Milli Takımımız ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında görev yapamayacak.

KROUPI İLK KEZ

Fransa'da Thuram'ın yerine 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi kadroya davet edildi.

Kroupi, bu kararla birlikte kariyerinde ilk kez Fransa A Milli Takımı formasını giyme fırsatı yakaladı.



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