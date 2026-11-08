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Musiala'nın sağlık durumu için endişelendiren sözler

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Jamal Musiala'nın sağlık durumuna ilişkin konuştu. Vincent Kompany hakkında da açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler
Musiala'nın sağlık durumu için endişelendiren sözler
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Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Jamal Musiala'nın sağlık durumu ve geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Vincent Kompany hakkında a bilgi verdi.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman yayın kuruluşu BR'nin "Der Sonntags-Stammtisch" programına katılan Hoeness, genç futbolcunun yaşadığı sağlık sorununun kulüp açısından da zor bir durum oluşturduğunu belirtti.

"İLAÇLARLA BİR ÖLÇÜDE YÖNETİLEBİLİYOR"

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Musiala'nın durumuna ilişkin konuşan Hoeness, "Onunla bir ikilem içindeyiz. Basitçe tedavi edilemeyen bir hastalığı var, ancak ilaçlarla bir ölçüde yönetilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'in onursal başkanı, yıldız futbolcunun yeniden eski seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda da belirsizlik bulunduğunu dile getirdi.

"ESKİ PERFORMANSINA DÖNEBİLECEK Mİ?"

Hoeness, Musiala'nın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, "Ancak bir zamanlar sahip olduğu performans seviyesini bir gün tekrar yakalayıp yakalayamayacağı belirsiz kalıyor…" sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞME ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Musiala'nın maaşını almaya devam ettiğini belirten Hoeness, sözleşme konusunu ise varsayımsal bir örnek üzerinden değerlendirdi:

"Tabii ki maaşını almaya devam ediyor. Ama şöyle bir düşünün; FC Bayern şimdi sözleşmesini sorgulasa ve 'Şimdi yapabildikleri, sözleşmede belirtilenler değil artık' dese..."

Hoeness'in sözleri, Bayern Münih'in Musiala'nın sözleşmesi hakkında aldığı bir kararı açıklamaktan ziyade, oyuncunun sağlık durumu nedeniyle ortaya çıkan hassasiyeti anlatan bir değerlendirme olarak öne çıktı.



KOMPANY'NİN GERİ DÖNÜŞÜ

Uli Hoeness, teknik direktör Vincent Kompany'nin sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı ve olumlu haberi verdi;

"Bu bizi çok endişelendiriyor. Ancak Kompany'nin durumunun o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Sanırım ihmal edilen çok ağır bir grip, ardından menenjite dönüştü. Bu tedavi edilebilir.

Çok stres altında, günde 12 saat çalışıyor. Milli aranın ardından, iki-üç hafta içinde yeniden kulübede olacak."

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