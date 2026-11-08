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Türk hakem Fatma Özlem Tursun'a olimpiyatlarda yarı final görevi!

FIFA kokartlı futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda İran ile Venezuela arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 20:39
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Türk hakem Fatma Özlem Tursun'a olimpiyatlarda yarı final görevi!
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FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarı final müsabakasını yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı futsal hakemimiz Fatma Özlem Tursun, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın yarı final müsabakasında görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.

8 kız ve 8 erkek takımının mücadele ettiği organizasyonda Fatma Özlem Tursun, İran ile Venezuela arasında oynanacak ve TSİ 14.00'te başlayacak yarı final maçını yönetecek.



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