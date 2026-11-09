Barcelona'da ilk golü atan Fermin Lopez, 66. dakikada bir gol daha atarak takımının dev maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 33 puana yükseldi ve milli ara öncesi liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 28 puanda kaldı.
Barcelona, milli aranın ardından sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Atletico Madrid, Getafe deplasmanına gidecek.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Barcelona
|12
|11
|0
|1
|48
|13
|33
|2
|Real Madrid
|12
|10
|0
|2
|31
|10
|30
|3
|Atletico Madrid
|12
|9
|1
|2
|23
|10
|28
|4
|Real Betis
|12
|8
|2
|2
|20
|15
|26
|5
|Real Sociedad
|12
|7
|1
|4
|21
|20
|22
|6
|Sevilla
|12
|5
|3
|4
|17
|19
|18
|7
|Athletic Bilbao
|11
|4
|4
|3
|15
|11
|16
|8
|Villarreal
|12
|4
|3
|5
|17
|15
|15
|9
|Deportivo
|12
|3
|6
|3
|15
|14
|15
|10
|Racing Santander
|12
|4
|2
|6
|17
|30
|14
|11
|Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|10
|10
|13
|12
|Alaves
|12
|3
|4
|5
|15
|17
|13
|13
|Espanyol
|12
|3
|3
|6
|13
|14
|12
|14
|Rayo Vallecano
|11
|3
|3
|5
|15
|21
|12
|15
|Getafe
|12
|3
|3
|6
|8
|18
|12
|16
|Osasuna
|12
|3
|3
|6
|12
|23
|12
|17
|Levante
|12
|2
|5
|5
|16
|21
|11
|18
|Elche
|12
|2
|4
|6
|14
|20
|10
|19
|Valencia
|12
|2
|3
|7
|8
|20
|9
|20
|Malaga
|12
|0
|5
|7
|9
|23
|5
Atletico Madrid, Alvarez'in içeri çevirdiği topta Giuliano Simeone ile golü buldu! 🔥 https://t.co/Of7Cm6B5ve
— Sporx (@sporx) November 8, 2026
Julian Alvarez'in sol ayakla yaptığı vuruşta Joan Garcia, hata yapmadı! 🧤 https://t.co/ho1mpdyuI4
— Sporx (@sporx) November 8, 2026
Barcelona, Fermín López'in 45. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi! https://t.co/oGjd6PHyUw
— Sporx (@sporx) November 8, 2026
Lamine Yamal'ın ceza sahası dışından vuruşu dışarı gitti! ❌ https://t.co/ucef4wtrEB
— Sporx (@sporx) November 8, 2026
Julian Alvarez iyi düşündü fakat uygulayamadı! 👀 https://t.co/xZRyAwsPoJ
— Sporx (@sporx) November 8, 2026
Atletico Madrid, Baena ile gole yaklaştı! https://t.co/eWSvRqEvn8
— Sporx (@sporx) November 8, 2026
Lamine Yamal'ın muhteşem servisinde Fermin Lopez duble yaptı ve Barcelona'yı öne taşıdı! 🆙 https://t.co/VCMUhr61Tt
— Sporx (@sporx) November 8, 2026