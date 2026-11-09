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Barcelona, Atletico Madrid'i Fermin Lopez ile devirdi

İspanya La Liga'da Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini Fermin Lopez attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 00:56 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 01:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barcelona, Atletico Madrid'i Fermin Lopez ile devirdi
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İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, Atletico Madrid deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Atletico Madrid karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atletico Madrid, 10. dakikada Giuliano Simeone ile 1-0 öne geçti. Barcelona, 45. dakikada Fermin Lopez ile golü buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Barcelona'da ilk golü atan Fermin Lopez, 66. dakikada bir gol daha atarak takımının dev maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

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Bu sonucun ardından Barcelona, 33 puana yükseldi ve milli ara öncesi liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 28 puanda kaldı.

Barcelona, milli aranın ardından sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Atletico Madrid, Getafe deplasmanına gidecek.

  Takımlar O G B M A Y P
1 Barcelona 12 11 0 1 48 13 33
2 Real Madrid 12 10 0 2 31 10 30
3 Atletico Madrid 12 9 1 2 23 10 28
4 Real Betis 12 8 2 2 20 15 26
5 Real Sociedad 12 7 1 4 21 20 22
6 Sevilla 12 5 3 4 17 19 18
7 Athletic Bilbao 11 4 4 3 15 11 16
8 Villarreal 12 4 3 5 17 15 15
9 Deportivo 12 3 6 3 15 14 15
10 Racing Santander 12 4 2 6 17 30 14
11 Celta Vigo 12 2 7 3 10 10 13
12 Alaves 12 3 4 5 15 17 13
13 Espanyol 12 3 3 6 13 14 12
14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 15 21 12
15 Getafe 12 3 3 6 8 18 12
16 Osasuna 12 3 3 6 12 23 12
17 Levante 12 2 5 5 16 21 11
18 Elche 12 2 4 6 14 20 10
19 Valencia 12 2 3 7 8 20 9
20 Malaga 12 0 5 7 9 23 5
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