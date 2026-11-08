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Ederson'dan performansı için itiraf

Fenerbahçe forması giyen Ederson, Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 19:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Ederson'dan performansı için itiraf
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Fenerbahçe forması giyen Ederson, Çorum FK maçı sonrası konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum FK maçında 9 kurtarış yapan Brezilyalı eldiven, performansı için, "Performansım istediğim düzeyde değildi, dolayısıyla bu durum benim için çok kolay olmadı. Ama ben her zaman sakin kaldım. Güçlü bir mentale sahibim kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı." dedi.

"TEK AMACIM VAR"

Ederson, "Benim tek bir amacım var. O da takımıma yardım etmek. Takım arkadaşlarıma maçlarda ve antrenmanlarda yardım etmek." sözlerini sarf etti.  



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