Liverpool, Kadıköy'ün yarasını ligde sardı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekip, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.



Ev sahibi ekip, 17. dakikada Yeremy Pino'nun üst direkten dönen şutuyla gole yaklaştı. Crystal Palace'ta Jorgen Strand Larsen'in 33. dakikada ağlara gönderdiği top ise ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.





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Liverpool, ilk yarının son bölümünde Mac Allister'ın kafa golüyle öne geçti. Dominik Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta ağları bulan Arjantinli oyuncu, takımını soyunma odasına avantajlı götürdü. İkinci yarıda Bradley Barcola'nın hazırladığı pozisyonu 54. dakikada tamamlayan Wirtz, farkı ikiye çıkardı. Alexander Isak, 89. dakikada maçın skorunu belirledi.Crystsal Palace'ın tek golü 90+5. dakikada penaltıdan Eddie Nketiah kaydetti.Premier Lig'de Brentford ve Brighton karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Arsenal'e 1-0 yenilen Liverpool, Crystal Palace deplasmanında yeniden üç puana ulaştı. Andoni Iraola'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı yaşadığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından milli araya galibiyetle girdi. Liverpool, ligdeki son dört karşılaşmasında üçüncü galibiyetini elde etti.Crystal Palace'ın ligdeki mağlubiyet serisi dört maça çıktı. Brighton'a 5-0, Newcastle United'a ve Tottenham'a 2-0 kaybeden Londra temsilcisi, Liverpool karşısında da puan alamadı. Bu dört karşılaşmada gol atamayan Palace, kalesinde toplam 11 gol gördü. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile 1-1 berabere kalan ev sahibi ekip, ligde aradığı çıkışı gerçekleştiremedi.Bu sonuçla Liverpool, 10 maç sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 18'e yükseltti. Crystal Palace ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle 7 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşma fırsatını kaçırdı.Milli aranın ardından Liverpool, 22 Kasım'da Anfield'da Manchester United'ı ağırlayacak. Crystal Palace ise 21 Kasım'da Coventry City deplasmanında puan arayacak.