Fenerbahçe, Burak Yılmaz'a karşı kaybetmiyor!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu maçın ardından Fenerbahçe'nin Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a karşı ilginç bir istatistiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı takımlarla oynadığı 6 maçın tamamını kazandı.
İşte o maçlar:
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa
Gaziantep 0-4 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Gaziantep
Çorum FK 0-5 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı takımlarla oynadığı 6 maçın tamamını kazandı.
İşte o maçlar:
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa
Gaziantep 0-4 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Gaziantep
Çorum FK 0-5 Fenerbahçe
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