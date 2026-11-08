Ren derbisinde zafer Leverkusen'in!

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Köln, RheinEnergie Stadı'nda Bayer Leverkusen'i konuk etti. Ren derbisinden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Leverkusen oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekibe üç puanı getiren gol, 7. dakikada Aleix Garcia'dan geldi. İspanyol orta saha oyuncusu, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topu barajın üzerinden aşırarak üst köşeye gönderdi.
KALECİLER ÖNE ÇIKTI
Köln, ilk yarının başında Sebastian Sebulonsen ile beraberliğe yaklaştı. Arka direkte boş kalan futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Mark Flekken, ayaklarıyla gole izin vermedi.
İkinci yarıda ev sahibi ekip, Mikey Moore'un ceza sahasında Facundo Medina ile girdiği mücadelenin ardından penaltı bekledi ancak hakem oyunu sürdürdü.
Leverkusen'in farkı artırma çabalarında ise Marvin Schwäbe öne çıktı. Köln kalecisi, 60. dakikada Afonso Moreira'nın şutunu çıkardıktan sonra 63. dakikada Patrik Schick'in köşeye giden vuruşunu da kurtardı. Ibrahim Maza'nın 67. dakikadaki şutu az farkla dışarı giderken, 71. dakikada Moore'un uzaktan denemesinde Flekken başarılıydı.
LEVERKUSEN MORAL BULDU
Leverkusen, Bundesliga'da Hoffenheim'a 3-0 ve Stuttgart'a 4-2 kaybetmesinin ardından yeniden galibiyete ulaştı. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya da sahasında 1-0 yenilen ekip, derbide aldığı üç puanla milli araya moralli girdi. Leverkusen, ligdeki son beş karşılaşmasını üç galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.
KÖLN DÖRT MAÇTIR KAZANAMIYOR
Köln'ün ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıktı. Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Frankfurt'a kaybeden, Schalke ve Union Berlin ile berabere kalan ev sahibi ekip, derbiden de puansız ayrıldı. Bu dört karşılaşmada yalnızca bir gol atabilen Köln, iki puan toplayabildi.
PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR
Bu sonuçla Leverkusen, dokuzuncu maçında beşinci galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. İki galibiyet ve üç beraberliği bulunan Köln ise sezonun dördüncü mağlubiyetini yaşadı ve 9 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Köln, 20 Kasım'da Bayern Münih'e konuk olacak. Bayer Leverkusen ise 21 Kasım'da sahasında Paderborn ile karşılaşacak.
KALECİLER ÖNE ÇIKTI
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Köln, ilk yarının başında Sebastian Sebulonsen ile beraberliğe yaklaştı. Arka direkte boş kalan futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Mark Flekken, ayaklarıyla gole izin vermedi.
İkinci yarıda ev sahibi ekip, Mikey Moore'un ceza sahasında Facundo Medina ile girdiği mücadelenin ardından penaltı bekledi ancak hakem oyunu sürdürdü.
Leverkusen'in farkı artırma çabalarında ise Marvin Schwäbe öne çıktı. Köln kalecisi, 60. dakikada Afonso Moreira'nın şutunu çıkardıktan sonra 63. dakikada Patrik Schick'in köşeye giden vuruşunu da kurtardı. Ibrahim Maza'nın 67. dakikadaki şutu az farkla dışarı giderken, 71. dakikada Moore'un uzaktan denemesinde Flekken başarılıydı.
LEVERKUSEN MORAL BULDU
Leverkusen, Bundesliga'da Hoffenheim'a 3-0 ve Stuttgart'a 4-2 kaybetmesinin ardından yeniden galibiyete ulaştı. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya da sahasında 1-0 yenilen ekip, derbide aldığı üç puanla milli araya moralli girdi. Leverkusen, ligdeki son beş karşılaşmasını üç galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.
KÖLN DÖRT MAÇTIR KAZANAMIYOR
Köln'ün ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıktı. Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Frankfurt'a kaybeden, Schalke ve Union Berlin ile berabere kalan ev sahibi ekip, derbiden de puansız ayrıldı. Bu dört karşılaşmada yalnızca bir gol atabilen Köln, iki puan toplayabildi.
PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR
Bu sonuçla Leverkusen, dokuzuncu maçında beşinci galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. İki galibiyet ve üç beraberliği bulunan Köln ise sezonun dördüncü mağlubiyetini yaşadı ve 9 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Köln, 20 Kasım'da Bayern Münih'e konuk olacak. Bayer Leverkusen ise 21 Kasım'da sahasında Paderborn ile karşılaşacak.