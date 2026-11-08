Bahçeşehir Koleji evinde hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-86 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 6. galibiyetini aldı. Yukatel Denizli Basket ise 6. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Yener Yılmaz, Samet Biner
Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Reed 14, Ponitka 18, Williams 14, Cavanaugh 2, Avramovic 14, İsmet Akpınar, Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Kenan Sipahi 2, Dileo 11, Mustafa Yiğit Açar
Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 19, Meeks 25, Pecarski 6, Mahir Ağva 4, Dunn 3, Mustafa Yılmaz 3, Egemen Güven 10, Amzil 2
1. Periyot: 24-27
Devre: 51-50
3. Periyot: 79-61
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Yener Yılmaz, Samet Biner
Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Reed 14, Ponitka 18, Williams 14, Cavanaugh 2, Avramovic 14, İsmet Akpınar, Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Kenan Sipahi 2, Dileo 11, Mustafa Yiğit Açar
Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 19, Meeks 25, Pecarski 6, Mahir Ağva 4, Dunn 3, Mustafa Yılmaz 3, Egemen Güven 10, Amzil 2
1. Periyot: 24-27
Devre: 51-50
3. Periyot: 79-61
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