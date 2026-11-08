Bayern Münih'e Manuel Neuer'den kötü haber!

Bayern Münih'e sakatlanan kalecisi Manuel Neuer'den kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman basınında yer alan habere göre, Mainz maçında sakatlanan Neuer, 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
40 yaşındaki deneyimli eldiven, bu sezon Bayern Münih'te 9 maça çıktı ve bu maçların 4 tanesinde kalesini gole kapattı.
40 yaşındaki deneyimli eldiven, bu sezon Bayern Münih'te 9 maça çıktı ve bu maçların 4 tanesinde kalesini gole kapattı.
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